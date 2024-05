Jorge Almirón ya empieza a analizar nombres para el segundo semestre. Colo Colo debe sumar refuerzos de cara a la recta final de la temporada y el entrenador trasandino quiere aprovechar la ventana de fichajes.

El adiestrador confesó que la primera etapa de contrataciones no fue la esperada por la demora en su llegada. Por lo que dio el primer aviso de alerta a ByN.

“Este año no hubo tanto refuerzos. Yo también llegué muy tarde en el mercado de pases. Los equipos grandes siempre tienen objetivos grandes. Tenemos que estar fuertes siempre. Va a ser bueno para el plantel”, detalló en el programa Pelota Parada.

La posición a reforzar

Jorge Almirón reconoció que la posición que tendrá prioridad será el de atacante central ante la partida de Damián Pizarro. Pero que buscarán nombres con pinzas para evitar errores de años anteriores.

Es que hasta el momento la carpeta de rumores tiene a varios conocidos. Luciano Cabral, Mauricio Isla, Felipe Loyola, Gary Medel y hasta Claudio Bravo sonaron en su momento. Por lo mismo Almirón no quiere dar paso en falso.

“El equipo tiene que reforzarse. No he visto a nadie de acá (Chile) pero la posición de delantero es uno de los puestos. Es un mercado difícil, ahora Sudamerica es competitivo. Hay que elegir bien, traer por traer no lo veo bien. Tengo chicos para que jugar. Si viene alguien tiene que ser mejor de los que están”, sentenció en el programa de TNT Sports.