Arturo Vidal ya palpita la final que enfrentará Colo Colo este miércoles. El Cacique viaja hasta Paraguay a enfrentar a Cerro Porteño en lo que será una verdadera final para los albos para seguir con vida en la Copa Libertadores.

El King será el gran ausente del Popular ya que vio la tarjeta roja ante Alianza Lima, y pese a las intenciones de ByN, no pudo anularse las sanciones que recibió. Pese a esto, el ’23’ recalcó que acompañará a sus compañeros en esta final.

“Viajamos todos con el equipo. En los momentos importantes tenemos que estar todos juntos”, reveló en su transmisión en Twitch. Por lo que se sumará al plantel que se traslada a Paraguay este martes.

Pero su transmisión tuvo una particularidad que llamó la atención de sus seguidores. Es que a diferencia de los en vivo que hizo en ocasiones anteriores, decidió guardar cautela con los hinchas de Colo Colo.

Arturo Vidal anti mufa

Recordadas son las frases contra Fluminense y Marcelo, y que finalmente le pasaron la cuenta. Por lo mismo ahora prefirió tomarse todo con calma.

“Ahora estamos concentrados en el partido del miércoles. No me pidan resultados muchachos, no quiero decir ningún pronóstico. Lo único importante es que pasemos. Estamos nerviosos, estas son finales y hay que disfrutarlas no más”, aseguró.

Vidal se pierde el partido contra Cerro Porteño

Pero lo que sí se aventuró a responder fue sobre el próximo duelo en el campeonato nacional. Es que por su ausencia ante Cerro, dejó en claro que quiere estar desde el primer minuto ante Deportes Copiapó en el cierre de la primera rueda del campeonato nacional.

“Estoy máquina entrenando con todo. El próximo domingo voy a jugar y voy a hacer un gol el domingo si Dios quiere”, remató.