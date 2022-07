Si la selección chilena pasó a la historia el 4 de julio del 2015 al ganarle a Argentina en penales la final de la Copa América, también lo hizo la voz que relató esa emocionante definición desde los 12 pasos: Claudio Palma.

El famoso grito de "le pegóooo" al momento en que Alexis picaba el balón, es algo que aún recuerdan los futboleros. Y también su discurso posterior, donde señalaba que "yo no vibro con la ópera, no lo niego, yo no vibro con la pintura ni con la música clásica, yo vibro con ustedes, con el futbol, yo vibro con esta Roja".

En conversación con Redgol, el popular Negro cuenta lo que fue esa tarde en Ñuñoa. "La gente lo vivió con mucho nerviosismo, tensión. Los que somos de generaciones más antiguas sabemos que se nos quemó el pan entrando al horno. Y la verdad es que fue un partido muy complicado, parejo, Argentina nos pudo ganar, pero nosotros también tuvimos opciones", indica.

Sobre su especial relato, comenta que "a uno le cuesta abstraerse de los nervios, de tener algo que no habíamos conseguido nunca y la verdad es que me causa gracia el 'le pegóoo', nadie pensaba que la iba a picar Alexis".

"En la calle me recuerdan el “'le pegóooo' y eso a uno lo marca. Pero no siempre los mejores triunfos están ligados a mejores relatos. Uno como relator en televisión debe marcar el gol, hacer la bajada y salir antes de la primera repetición, pero ahí me extendí porque fue un momento de júbilo y explosión", añade Palma en referencia al discurso que le salió de las entrañas.

Y asegura que eso se le vino a la mente por lo que vivió días antes. "Ese texto del relato tiene que ver con un libro de Renato González, Míster Huifa, la semana antes de la final que me la regala el guardia. En sus memorias decía que vibraba con el boxeo, cuando un boxeador se debatía en la muerte", manifiesta la voz de que en ese momento estaba en Canal 13.

"Como dicen los intelectuales, yo vibro con 22 tipos corriendo detrás de una pelota. No sé si será bueno o malo, pero me puse en el sentido común de la gente que ama el fútbol en general, que no va a la ópera ni ve pintura. Eso a uno lo marca, acompañar con la voz los triunfos de Chile", confiesa.

Claro que tuvo problemas por esas palabras y ahora lo ve como algo anecdótico. "A la larga es contradictorio, pues en algún momento Claro, el auspiciador, compró ese relato y salieron algunos diputados o directores de centros culturales diciendo que yo fomentaba que la gente no consumiera cultura", confidencia.

"Lo encontré injusto, fue Amaro Labra y Jaime Naranjo creo (parlamentarios). Lo mío no tenía directa relación con atacar otras cosas, menos el arte ni la cultura, solamente agradecer que vibrábamos con la pelota", cuenta.

"Fue anecdótico porque después conocí un pintor y me decía que yo no podía decir que no me gustaba la pintura. Pero es lo lindo, se recuerda como el gol de Yáñez a Paraguay, con el 'Yáñez, Yáñez, Yáñez...' de Carcuro. Nunca me colgué de los triunfos de la Selección, pero tuve la fortuna de estar ahí y fue algo muy especial", agrega Palma.

Finalmente sabe que por eso está en los corazones de los chilenos. "Me recuerdan el gol de la clasificación a Sudáfrica y este gol de Copa América. Quedará en el recuerdo, pero uno es actor secundario, acá el logro se dio en la cancha con la selección. Yo acompañé y puse la voz para ese momento", sentencia.