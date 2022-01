Este martes la selección chilena se juega su última chance para seguir soñando en las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. Desde las 17:00 horas, la Roja visita La Paz para enfrentarse a Bolivia en un duelo clave para la clasificación.

El elenco de Martín Lasarte quedó con un pie fuera de la derrota ante Argentina, pero todavía puede entrar a pelear un cupo en el torneo. Para ello debe vencer a la Verde en la altura, un lugar siempre difícil y que amenaza con sepultar el sueño de todo un país.

Chile tendrá que medirse ante una Bolivia que llega herida. En la última fecha los altiplánicos cayeron con una goleada por 4-1 ante Venezuela, complicando todas sus posibilidades. Ante el equipo de todos no les sirve otra cosa que ganar, lo que adelanta un partido de grandes emociones.

En la previa del encuentro, RedGol conversó en exclusiva con Xabier Azkargorta, quien analizó lo que fue el duro revés que sufrieron ambos elencos. "Las dos derrotas fueron un poco sorprendentes. El martes nos vamos a ver".

Para el Bigotón, Chile mereció un premio mayor ante la Albiceleste. "Creo que fue un partido para un empate, pero Argentina también existió sus armas bien", señaló para luego entrar en la Verde. "Venezuela hizo sus deberes y quizás Bolivia… Estoy de acuerdo con lo que dice César Farías, arriesgó demasiado. Quizo ir por los tres puntos y terminó goleada".

Ve mejor a Bolivia que a Chile para la "final" en La Paz

Bolivia y Chile tienen una tarea compleja en La Paz este martes. Para Xabier Azkargorta, a tal punto que la Roja tomó una drástica medida como llevar su preparación al norte. "Es definitorio ese partido. Por eso también Chile llevó el partido de Argentina a Calama, por la altura".

Aunque el ex técnico de ambas selecciones fue enfático en que, más allá de lo que se digan, en la cancha se verán las fuerzas de cada uno. "Hay que jugarlo, no se gana ni se pierde sin jugarlo. En Barinas precisamente Bolivia fue goleada".

Azkargorta no duda de las capacidades de Chile, pero para este partido en particular, no lo da como ganador. "Creo que Bolivia es ligeramente favorita, pero hay que jugar los partidos y demostrarlo en la cancha. Tanto Farías como Lasarte van a tratar de quemar sus últimas naves".

Finalmente recalcó lo clave que es un triunfo en La Paz para ambos elencos que luchan por el sueño de ir a Qatar 2022. "El cuarto y quinto puesto por el que hace un tiempo nadie daba nada, ahora están muy codiciados".

Chile viaja este lunes a Bolivia para jugarse su última chance de seguir en carrera por un cupo en el Mundial. El que gane, peleará hasta la jornada final de las eliminatorias, mientras que el que pierda dirá a adiós a toda posibilidad. El empate los sepulta a ambos, por lo que no es una opción para ninguno.

Recuerda que puedes ver los partidos de las Eliminatorias Sudamericanas en vivo y en directo vía streaming por Redgol. Sólo necesitas un dispositivo con internet fija o wifi, en territorio chileno, para recorrer el camino a Qatar 2022 con la mejor calidad de imagen y sonido.