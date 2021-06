¡Viejos amigos! Claudio Bravo revela íntima conversación con Chupete Suazo y su consejo sobre el retiro

La presencia de Claudio Bravo en Chile es motivación para todos, incluso aquellos que fueron parte de la selección y hoy queman los últimos cartuchos de sus carreras. Sobre todo si el arquero de la Roja se mantiene muy pendiente del acontecer del fútbol nacional.

"Lógicamente veo el torneo de Primera, el de Segunda y te das cuenta de que hay talento. En Segunda no se ve la diferencia de los grandes con los pequeños y lo que más me gusta es la sensación de igualdad en los partidos y eso beneficia a los que aspiran a grandes cosas", reconoce el arquero del Betis español.

Aunque no quiso referirse a quiénes son sus jugadores favoritos en la competencia local, se detuvo especialmente en los más experimentados. "Jugadores he visto un montón, pero no quiero quedarme con uno en especial, porque hay mucho talento, tal como gente grande que sigue con un espíritu competitivo terrible", explica el golero.

En ese sentido, reconoció una conversación con Humberto Suazo, quien será el centro de la atención esta tarde, cuando Colo Colo reciba a Deportes La Serena en el estadio Monumental, por la décima fecha del Campeonato Nacional, desde las 18:00 horas.

Claudio Bravo y Humberto Suazo revivieron un amistad amasada en Colo Colo y la selección chilena. Foto: Agencia Uno

"Ayer hablaba con Humberto Suazo de este tipo de cosas y me encanta ver gente de edad que sigue transmitiendo experiencia, con una calidad futbolística increíble", destaca Bravo. Y el tema sobre un futuro retiro estuvo presente en el diálogo.

"Le dije a Humberto: 'juega hasta que tu cabeza determine otra cosa, porque calidad y experiencia tienes de sobra'. Y eso uno no lo compra en la farmacia, no es un boleto de micro o un pase de metro. Se gana con el tiempo y los clubes lo necesitan aprovechar", relata Bravo.

Suazo acaba de cumplir 40 años y pese a su veteranía, se mantiene como titular en Primera División y celebró su debut goleador en el presente torneo nacional el último fin de semana ante Deportes Melipilla. Además lleva cinco asistencias en el registro.

