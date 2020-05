Una loca anécdota de Hans Martínez con un furioso Marcelo Bielsa: "Si esto vuelve a pasar los echo"

El defensor Hans Martínez vive las últimas etapas de su carrera, donde ahora defiende los colores de Lautaro de Buin en el fútbol de ascenso.

El zaguero central formado en Universidad Católica tuvo participaciones en la selección chilena, donde fue dirigido por Marcelo Bielsa, a quien recuerda con cariño por su forma de trabajar.

"Yo creo que no puede tener otro apodo. Loco es perfecto", señaló sobre el argentino, de quien contó una anécdota que le tocó vivir en Juan Pinto Durán.

"Me acuerdo de una anécdota que tuvimos con Gary y el (Pablo) Mota González cuando nos estábamos preparando para una gira. Estábamos entrenando, haciendo los típicos trabajos antes de que llegara Bielsa y él grababa todos los entrenamientos. Entonces en un trabajo terminamos y parece que el Mota tiró una talla y nos reímos a lo más 10 segundos", partió su historia Martínez en Emol.

"Después parte el trabajo y lo hicimos bien, pero al día siguiente en la mañana nos llama a su oficina. Nos muestra el video del entrenamiento del día anterior y nos pregunta si encontrábamos que estaba bien lo que había pasado. Nosotros, fijándonos solamente en el trabajo, le decíamos que sí estaba bien. Y así nos preguntó tres o cuatro veces y ya nos pusimos nerviosos porque no sabíamos qué decir. Y de repente llega, retrocede el video y en el video sale que nos estábamos riendo y nos dice: '¡Esto no puede pasar, si vuelve a pasar los echo!'. Estaba enojado", agregó el ex UC sobre Bielsa.