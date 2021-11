Si hablamos de futbolistas chilenos destacados en el último año, el nombre de Tomás Alarcón es uno de los primeros en destacar. El volante dejó O'Higgins en uno de sus mejores momento y partió al Cádiz de España, donde se ganó la camiseta de titular y se mantiene firme como una de las piezas del equipo.

El rendimiento que ha tenido en su primera temporada en el extranjero ha maravillado a todos, pero no ha logrado repetirlo en la selección chilena. Junto a la Roja ha estado siendo alternativa, quedando relegado al banquillo y esperando por sus oportunidades.

En conversación con TNT Sports, el volante habló de su presente junto al Cádiz y de lo que ha sido el último año de su carrera. "Fue un comienzo bastante lindo. Me integré luego de la Copa América y eso me sirvió muchísimo. Venía con ritmo, había jugado y entrenado con jugadores de primer nivel", lanzó de entrada.

Para Alarcón, el haber estado con la Roja en Brasil fue vital para llegar encendido a España. "A parte se juntó con la fecha de eliminatorias, fue un mes casi exacto que estuve con los seleccionados nacionales".

"Ese ritmo de partidos y entrenamientos me sirvió para llegar bien físicamente y de cabeza para ganarme un puesto en la pretemporada. Después en los partidos de Liga el profe me dio confianza, me hizo sentir importante dentro del equipo y eso ayuda al jugador para dar lo mejor de uno", agregó.

En esa misma línea, reconoció que en un comienzo debió asumir el cambio total de pasar del fútbol chileno al español. "Sabía que no iba a tener la misma importancia que en O’Higgins. Iba una ciudad distinta, a un equipo que no pelea lo mismo, guardando las proporciones. Pero llegué y mis compañeros me acogieron de muy buena forma".

No está tranquilo como suplente, pero destaca a sus compañeros en la Roja

El gran momento que vive Tomás Alarcón ha hecho que varios lo quieran ver de titular en la selección chilena. Sin embargo, para hacerlo debe dejar en la banca a tres figuras: Erick Pulgar, Charles Aránguiz o Arturo Vidal.

"Me gustaría jugar por mi país. Es un orgullo siempre defender los colores de la selección, pero como lo he dicho siempre, van los mejores del país y el que juega lo hará de la mejor manera y es porque está en un nivel alto, por algo están", reconoció.

De hecho, Alarcón recalcó que quiere sumar minutos y que no lo pasa bien en la banca, aunque destaca a sus compañeros. "En lo personal, uno siempre quiere jugar, pero estoy consciente que el que lo hará está con el mismo o por encima de mi nivel. Uno como jugador no queda tranquilo, pero sí sabe que a quien le toque ser titular dará lo mejor".

"Estoy preparado, con ansias de jugar, pero sé que el entrenador coloca el equipo. Si me toca, feliz. Si no, también. Seguir trabajando para que se dé, aferrarme a la camiseta de titular y no soltarla más", sentenció, dejando en claro que ser convocado no es lo único que quiere y sueña en grande.