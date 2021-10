El mediocampista de la selección chilena anticipa la visita de la Roja contra Perú en Lima, con la obligación de sumar tres puntos para no quedarse abajo del tren.

La selección chilena ultima detalles para comenzar la tiple fecha de eliminatorias a Qatar 2022 pactada para octubre. La Roja visitará a Perú y recibirá a Paraguay y Venezuela con la presión de sumar nueve puntos que le permitan meterse en carrera al próximo Mundial, mientras cualquier tropiezo puede significar lisa y llanamente un desastre para las aspiraciones nacionales.

A través del departamento de comunicaciones de la selección chilena, el mediocampista de 22 años y los registros del Cádiz de España, Tomás Alarcón, analizó lo que será el clásico del Pacífico ante Perú.

“Será con un ambiente muy tenso, la rivalidad que existe entre Chile y Perú es histórica, pero obviamente nosotros vamos a jugar un partido de fútbol y lo exterior importa poco y nada. Estamos con mucha confianza y fe en que podemos sumar en estas tres fechas para quedar mejor posicionados de cara a la clasificación”, dijo Alarcón.

El ex volante de O’Higgins sentenció que “mi buen momento en España pasa mucho por el apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico del Cádiz, obviamente acá en Chile me pasa lo mismo y los compañeros y el entrenador me han dado una confianza que es muy importante para todos los jugadores”.

Alarcón sentencia que “sin dudas siento esa confianza acá, me siento un jugador con muchas ganas de aportar y sumar para dar lo mejor al equipo, y poder sumar en esta fecha triple que tanto lo necesitamos”.

Chile visita a Perú este jueves 7 de octubre desde las 22:00 horas en el Estadio Nacional de Lima. La Roja llega octava en la tabla con 7 puntos, mientras los incaicos son séptimos con 8 unidades.

