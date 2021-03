La Roja femenina no se achica por definir el repechaje lejos de Chile: "Hay condicionantes que nos pueden ayudar"

El próximo 10 y 13 de abril, la selección chilena femenina tendrá los partidos más importantes del último tiempo. La roja disputará ante Camerún su oportunidad de estar en los Juegos Olímpicos de Tokio, en una llave que estaba pactada para ser de ida y vuelta en casa, pero terminará jugándose en Turquía.

La pandemia del coronavirus ha impedido ya en dos ocasiones que el equipo de Christiane Endler, Carla Guerrero y compañía pueda definir el repechaje a la cita. Este martes, José Letelier conversó con Al Aire Libre en Cooperativa y adelantó lo que será el enfrentamiento por los boletos a Japón.

"Entendiendo las circunstancias, uno debe aceptar. Nos toca un terreno neutral que es el mismo de un torneo que jugamos el año pasado. Debemor ir con optimismo, de manera positiva, hay condicionantes que nos pueden ayudar", lanzó el DT.

José Letelier confía en conseguir la clasificación a Tokio. Foto: Agencia Uno

Para Letelier, el cambio de sede no debe ser problema para pelear por el cupo a Tokio. "Creo que tenemos que adaptarnos y afrontar las situaciones como vienen, no va a ser excusa y debemos hacer lo mejor posible y tratar de conseguir algo importante par el fútbol femenino".

Eso sí, el técnico destacó que la pandemia no impidió que las seleccionadas vieran acción. "Por toda esta situación no tuvimos partidos en fecha FIFA y eso no fue bueno, pero se pudo jugar el torneo nacional y eso es positivo... al igual que muchas de nuestras futbolistas disputaron la Copa Libertadores".

Por otra parte, Letelier destacó el gran crecimiento que ha tenido el fútbol femenino en los últimos años. "En la selección, desde hace un par de años nos hemos visto obligados a acercarnos a otras realidades al jugar torneos como la Copa del Mundo. No tenemos un biotipo demasiado importante, pero sí tenemos jugadoras de muy buena técnica y en base a eso hemos tratado de estar un poco más en la órbita competitiva".

Finalmente abordó la marginación de Su Helen Galaz de la convocatoria, que abrió una serie de especulaciones. "Las decisiones personales se deben respetar. La llamé para saber las circunstancias de su decisión, las que no puedo comentar. Es una selección y todas las decisiones que se toman son técnicas, pero las de las jugadoras son personales".