El jugador del Flamengo y la selección chilena compartió fotografías de su íntimo festejo con su pareja en Santiago esperando el 2022, con un particular look, que ya nos tiene acostumbrados.

El Año Nuevo se espera con la mejor de las pintas. Así también lo creyó Mauricio Isla, quien compartió fotografías de su celebración muy acompañado por su nueva pareja y pasándolo chancho con su gente más cercana.

Se trata de la brasileña Thati Lira, quien por primera vez se mostró ante el público con el jugador del Flamengo y la selección chilena, donde se les vio compartiendo con un grupo de amigos, en una espectacular celebración en Santiago.

El Huaso, como nos tiene acostumbrados, no se puso nada de tímido para su vestimenta, donde lució un particular look para esperar de la mejor forma un nuevo año que se viene lleno de objetivos dentro y fuera de la cancha para el futbolista.

"Feliz 2022 a todos", fue el mensaje que escribió en las dos fotografías que compartió en su Instagram personal, en donde se le vio muy enamorado y feliz por compartirlo con sus seguidores.