Juvenal Olmos nunca entendió a Rueda: "Fue extraño, no sé si tenía ganas, si estaba estimulado, se me perdió"

Juvenal Olmos, ex DT de la Roja y actual comentarista deportivo, se refirió al opaco paso de Reinaldo Rueda por Chile y reconoció sentirse extrañado por su poca expresión.

Asimismo, se preguntó por qué el colombiano llamó por teléfono al técnico uruguayo, Martín Lasarte, cuando este asumió en la selección chilena.

“De pronto hay técnicos que a pesar que están mucho tiempo en un lugar, uno los desconoce por completo, no tienen cercanía. Ubican al personaje pero no a la persona", dijo Olmos en Radio BioBío.

"A mí me pasó eso con Rueda, ubicaba perfectamente al personaje, al técnico, pero me fue muy difícil capturar señales de la persona, del que estaba atrás. Si tenía ganas, si estaba estimulado, se me perdió", prosiguió.

Luego, señaló: "Es algo que no me pasa habitualmente, a Lasarte ya lo ubico, Sampaoli, Bielsa, uno los ubicaba dentro del contexto país”.

“Lo de Rueda fue extraño, parecía que uno no lo podía ubicar en ningún lugar. No sé cuál fue la jugada que quiso hacer llamando al técnico actual”, finalizó.

