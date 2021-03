Juvenal Olmos se la juega por Martín Lasarte: “Es un técnico capacitado que toma un proyecto fallido”

Solo quedan un par de horas para que Martín Lasarte debute al mando de la Selección Chilena, porque desde las 22:00 horas en el estadio El Teniente de Rancagua disputará un amistoso ante su símil de Bolivia.

En ese sentido, en la previa de este compromiso, Juvenal Olmos conversó con BioBio Chile sobre el entrenador uruguayo y aseguró que “es un DT capacitado que toma un proyecto fallido”.

“Creo que La Roja puede tener una visión o sello propio de los equipos de Lasarte, que juegan a ras de piso, les gusta tener la pelota, no son equipos ultraofensivos ni ultradefensivos, pero sí creo que hay una visión más amplia de algunos jugadores que no estaban tan contemplados en proceso anterior. Las expectativas, a mi modo de ver, es ver a jugadores que a uno le gustaría que terminaran explotando, como Araos, Saavedra, Alarcón, Palacios, de otros que vienen saliendo, como Galdames, y pueden ser una suerte de recambio medio ajustado a lo que tiene que ser esta selección”, señaló.

“Acá creo que no está en juego la capacidad o no que pueda tener Martín Lasarte, que de hecho es muy capacitado. Yo creo que acá la gran pregunta es si comprendemos y aprendemos de qué necesitamos de manera urgente un plan macro para el desarrollo de nuestras selecciones, porque fíjate que en las selecciones menores cada cierto sacan a los distintos técnicos y se van a dirigir equipos. De momento no tenemos capacidad de mantener de manera constante a entrenadores de seleccione menores”, agregó.

“Lasarte es un técnico capacitado, que toma un proyecto fallido, principalmente porque la base que tiene administrativamente nuestra selección es una base frágil (…) digo frágil porque no fuimos capaces de mirar hacia abajo, de capitalizar hacia inferiores, y parece que estamos igual que hace algunos años donde a mitad de camino, en las primeras fechas, se saca un técnico y se busca otro por todos lados”, complementó.

Finalmente, se refirió a los anteriores técnicos del Equipo de Todos y sentenció que “Pizzi llegó con un Fórmula 1 funcionando, con pleno rendimiento de los jugadores, en altísimo nivel. Rueda fue más complicado y más se complicó son su forma de ser, más introvertido que nada, y dejó mucho espacio, mucho tiempo… dos años fue demasiado para intentar de sacarlo adelante. Lasarte, quizás por su forma de ser, más abierto, más simpático, parece que la presión en vez de inquietarlo lo estimula”.

