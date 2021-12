Hincha que se tatuó a Brereton: "Ben se rio y me dijo que estaba genial"

Esta semana varios se vieron sorprendidos cuando un hincha del Blackburn Rovers publicó en redes sociales la foto de una tatuaje que se hizo de Ben Brereton, el que lo inmortaliza tomando bebida, tal cual el comercial donde termina pidiendo un "chacarrerrow".

El muchacho es Lewis Hamill, un vendedor británico de 26 años, quien conversó con el diario Las Últimas Noticias, donde contó las motivaciones que lo llevaron a dibujar en su cuerpo al actual delantero de la selección chilena.

"Se me ocurrió la idea hace una semana y me lo hice este sábado. Tardó como cinco horas, y claro, dolió harto. Aunque todos los tatuajes que tengo me han dolido, jajajá", contó el fanático.

Lo raro es que lo más simple sería realizar un tatuaje de Ben celebrando un gol por el club del cual es hincha, pero acá la decisión tuvo que ver con el comercial de una bebida.

"Me gusta el look que lleva en esa foto. Tengo varios tatuajes en el pecho que van en esa misma línea, con el tema de las boinas. Y quise tatuarme a Ben porque es una leyenda, un gran futbolista y un gran tipo", detalla Hamill.

Eso sí, lo más increíble se dio esta semana, cuando pudo mostrarle la obra finalizada al propio Brereton, quien se mostró sorprendido aunque le dijo que ya le habían mostrado la fotografía.

"Sí, lo conocí este martes. Fui al campo de entrenamiento a mostrarle el tatuaje. Ben me dijo que lo había visto en redes, pero se río y me dijo que estaba genial. También me lo firmó, así es que será mi próximo tatuaje", cuenta el hincha.

Hamill destaca, por su parte, el progreso que ha tenido su nuevo ídolo en el fútbol desde que tomó la determinación de defender la camiseta de la selección chilena, donde se ha transformado en pieza fundamental del equipo de Martín Lasarte.

"Empezó a mostrar progreso y más confianza desde que debutó por Chile. Como hincha de toda la vida de Blackburn, esta campaña ha sido increíble y esperamos poder ascender", contó.

Por lo mismo, no le llama la atención a quienes le dicen que debería haber esperado y jugar por Inglaterra, porque ahora los fanáticos de Ben se han transformado también en seguidores de la Roja.

"Creo que fue lo mejor para su carrera. Si no hubiese pasado, no sería la persona que todos aman hoy en día. Chile será mi segundo equipo en el Mundial si es que clasifican", finalizó.