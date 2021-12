Los amistosos de la selección chilena ante México y El Salvador son una gran oportunidad para muchos jugadores que no han tenido la posibilidad de lucir en la Roja, pero que igual están en el radar del técnico Martín Lasarte.

Si bien la idea es que sean preparación para las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, también para poder demostrar en cancha que pueden ser una buena alternativa cuando lo requiera el proceso.

Así también lo cree Benjamín Kuscevic. El jugador viene de ser bicampeón de la Copa Libertadores de América, pero no está conforme con los minutos que ha podido tener en cancha, aunque asegura que no serán problemas para demostrar su juego.

"No tuve seguramente la regularidad que esperaba, en el último tramo alcancé a jugar un poco más y la verdad que me siento bien físicamente y listo para competir. No doy ninguna ventaja desde ese punto de vista, estoy listo para competir", comentó Kuscevic.

El formado en Universidad Católica también se mostró contento con su regreso a la selección chilena, donde quiere que los ojos se fijen en lo que puede aportar para poder ser una opción real para las competencias.

"Ha pasado mucho tiempo, obviamente me hubiese gustado estar antes, pero hay que ganárselo, no hay nada regalado. Aprovechar esta oportunidad. Me han tocado experiencias, tanto en la Católica como en Palmeiras, muy importantes. No solo en lo futbolístico, también en lo táctico, como persona, así que eso es lo que vengo aportar. Vengo a dar lo mejor para demostrar todo lo que he aprendido y ser una opción cuando me toque", finaliza.

RedGol transmitirá GRATIS, en vivo y en directo por streaming y full HD, los amistosos de Chile ante México y El Salvador. Disfruta de Chile vs México y Chile vs El Salvador junto a nosotros. Sólo debes entrar a RedGol.cl y disfrutar del partido.

** Válido para territorio chileno y en equipos con conexión WiFi.