Lasarte y la capitanía en la Roja: "El problema es cuando hay más de uno y elegir es complicado"

Martín Lasarte, técnico de la selección chilena, abordó el tema del liderazgo en un equipo donde Claudio Bravo recuperó la capitanía, después de que Gary Medel usara la jineta por un período.

"Me tocó ser capitán en casi todos los equipos donde estuve y el entrenador me explicaba por qué. Ahí desarrollé una suerte de idea al respecto. Hoy entiendo que hay cosas que se perciben rápidamente, pero hay casos donde es más difícil. En Europa aprendí, que no se hace tanto acá en Sudamérica, es que hay un grupo de líderes", reflexionó Cuchillo en TNT Sports.

Luego, señaló: "Hay uno que lleva la jineta para el sorteo y quizás tiene más participación, hay otros que comparten con él esa situación en otros partidos, frente a la directiva o pelear premios. La capitanía debería estar casi clara, el tema es que a veces hay más de uno y elegir es complicado. Pero es un aspecto individual cuando lo que importa es lo colectivo".

El técnico uruguayo también se refirió a la diferencia que existe entre los jugadores locales y los del exterior: "La realidad te indica que los que juegan afuera están un peldaño por arriba. Es la realidad. Seguramente los que estén en el fútbol local y tengan la chance de salir, podrán crecer".

Chile se prepara para la doble fecha eliminatoria (ANFP)

"Solo tuve a algunos del exterior en el amistoso ante Bolivia, pero se nota la diferencia. A nivel físico quizás no tanto, pero sí a nivel de intensidad de competencia, a jugar más rápido... ¡Las cualidades físicas! Uno ve la morfología de un jugador que viene del exterior y está todo marcado y más fibroso que el del medio local", añadió.

Finalmente, sobre la nueva generación que irrumple en la Roja, señaló: "No me gusta la palabra recambio porque siento que es uno por otro, me gusta más renovación. Si hay algo que tiene bueno Chile es que en poco tiempo ha conseguido las cosas más importantes de su historia y la gran mayoría de esos jugadores están todavía".