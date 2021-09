Faltaban solo unas horas para que la selección chilena enfrentara a Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, Robbie Robinson tomó sus maletas y regresó a Estados Unidos cuando tenía todo listo para un posible debut con el equipo nacional.

Es mucho lo que se ha hablado de este incidente y es por eso que el director deportivo nacional de la ANFP, Francis Cagigao, explicó lo sucedido. Hizo énfasis en que el delantero sí firmó su carta de renuncia a Estados Unidos y no solo eso, sino que la mostró durante conferencia de prensa.

"Un jugador debe pasar por el FIFA Play Status, es un documento donde expresa que quiere jugar para Chile y renunciar a Estados Unidos. Se dijo que no había renunciado y acá está la carta de renuncia. Firmado por Robbie Robinson. Para representar a un país u otro necesita jugar un minuto. Pero es una mentira total que no estaba el documento y acá lo tenemos firmado", manifestó.

El directivo español ratificó que su salida de la nónima fue algo decidido por parte de la federación chilena. "El chico no estaba contento cuando llegó acá, no se le vio suelto, yo decidí mandarlo para la casa. Hay informes médicos y psicológicos que por ética no se pueden mostrar", puntualizó.

Cagigao no cerró definitivamente las puertas de la selección chilena a Robinson. "Lo que queda claro es que es un futbolista con potencial. Si tienen un pasaporte chileno, los vamos a buscar debajo de las piedras. Robbie no ha tomado una decisión, no lo he contactado más desde su salida. Él tiene que tomar una decisión pero queremos jugadores comprometidos con Chile y la bandera de Chile".