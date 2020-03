Selección Chilena suspende los microciclos de todas sus categorías como medida preventiva ante el coronavirus

Para estos días había varias actividades programadas en la Selección Chilena a todo nivel. No obstante, quedará en nada.

A través de sus redes sociales, la Roja informó que quedaron todos los microciclos previstos suspendidos hasta nuevo aviso como medida preventiva ante el coronavirus.

La medida incluye los días de entrenamiento de la Sub 20, Sub 17 y Sub 15 masculinas además de la adulta y la Sub 17 femenina.

��Como una medida preventiva, se suspenden los microciclos de las selecciones Sub 20, Sub 17 y Sub 15 masculinas, además de las selecciones adulta y Sub 17 femeninas.#covid19chile — Selección Chilena (@LaRoja) March 15, 2020

Cabe recordar que para la Roja absoluta el panorama no fue muy diferente tras la postergación del inicio del camino a Qatar 2022.