Waldo Ponce no esconde su inquietud con el futuro de la Generación Dorada en La Roja: "Asusta pensar qué va a pasar cuando no estén"

El ex seleccionado nacional y parte importante en el periodo de Marcelo Bielsa en La Roja no esconde su miedo por el futuro de los jugadores históricos del Equipo de Todos. "Da nervios saber que no van a estar en un tiempo más".