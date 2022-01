Una verdadera final se jugará de aquí en adelante la selección chilena en cada uno de los tres partidos que le quedan por jugar en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022, y la primera de ellas será ante Bolivia en el estadio Hernán Siles de La Paz donde la obligación es sacar una victoria si se quiere seguir con vida.

Y bajo ese contexto fue Mauricio Soria, el último director técnico de la selección altiplánica que nos derrotó por clasificatorias (1-0 en la capital boliviana en 2017 camino a Rusia 2018), quien dialogó con RedGol para anticipar lo que será el cruce de este martes 1 de febrero.

Y para comenzar no se guarda nada y declara que “yo creo que ya las dos selecciones están fuera de la lucha", aunque reconoce que "Chile tiene alguna posibilidad de hacer tres puntos y con eso sumar 19 e igualar a Uruguay, pero Uruguay tiene partido de local, o sea que para mí es muy difícil".

Por eso, el ex arquero y director técnico de la Verde apunta que "creo que tiene muchas chances Chile, siempre y cuando vuelvan a tener ese espíritu y esa forma de juego que tenían hasta hace un par de años".

Y sobre ese estilo de juego que ha extraviado el Equipo de Todos, Soria explica que "creo que han perdido un poco la forma de juego, el espíritu de lucha, esa furia para poder ir y encontrar los espacios, eso lo ha perdido y creo que también por eso hoy está fuera del Mundial igual que Bolivia”.

Después de eso revela los motivos matemáticos que lo hacen creer que La Roja se llevará el triunfo en condición de visitante. "La diferencia está en que estadísticamente Chile ha sacado muy buena cantidad de veces los partidos adelante en La Paz", señaló.

E inmediatamente después rememoró algunos de sus enfrentamientos con Chile como jugador y DT. "La anterior Eliminatoria que hubo, que la dirigí yo a la selección boliviana, le ganamos creo que después de 17 años. Y esa vez que ganamos 17 años antes fue cuando yo jugaba al arco en la selección".

Y para cerrar ese tema dispara que "yo creo que ni Bolivia ni Chile van al Mundial. Chile todavía tenía posibilidades si le ganaba a Argentina, y Bolivia ni ganándole a Venezuela tenía chances”.

"César Farías ilusionó a todo el pueblo boliviano con que estábamos muy cerca del Mundial"

Si es que Chile tiene demasiado complicado el panorama en las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, en Bolivia hace ya largo rato se resignaron a que no podrán estar nuevamente en la cita mundialista, a la cual asistieron por última vez en Estados Unidos 1994.

Los altiplánicos marchan en la octava posición de la tabla con 15 puntos, debajo de Chile que tiene 16, y de la mano del técnico César Farías no han mostrado lo suficiente. Por eso, obviamente Mauricio Soria le cae con todo al adiestrador venezolano de 48 años.

Por eso, tras ser consultado por la confianza que tenía en el proceso de Farías disparó con todo. “Lo que pasa es que se cree en lo que se ve, el fruto, la forma de juego y todas esas cosas. En Bolivia para mí César Farías ilusionó a todo el pueblo boliviano con que estábamos muy cerca de clasificar al Mundial, y no hacen ni cuenta siquiera en el país los periodistas, ni la gente que analiza".

"Para las Eliminatorias del año 2018 también, a la misma altura cuando habían 14 partidos, estaba Bolivia con 14 puntos, o sea que no hay chances, ya no hay. La única diferencia de esta eliminatoria es que habían varias selecciones como Chile, Uruguay, Perú y Paraguay que no hicieron todos los puntos que hicieron en la anterior eliminatoria y no estaban más alejados, pero después para Bolivia es lo mismo, sumó la misma cantidad de puntos", siguió.

"La única diferencia estaba en que en el momento de la sumatoria Chile y Perú habían ganado uno y tres puntos respectivamente en la mesa, no en el campo de juego”, concluyó.

