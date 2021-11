Aún queda tiempo para que se juegue, pero el partido entre la selección chilena ante Argentina se vive en nuestro país desde la dolorosa derrota ante Ecuador por 2-0 en San Carlos de Apoquindo por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Qatar 2022.

Enfrentamiento que está pactado para el 27 de enero del próximo año, y para el cual desde la ANFP ya confirmaron que están trabajando para poder jugarlo en el estadio Zorros del Desierto de Calama para aprovechar los 2.550 metros sobre el nivel del mar y sacar ventaja sobre la Albiceleste.

Y es que el histórico registro negativo en la altura para los trasandinos hace creer que Chile la tendrá más fácil, opinión que no comparte para nada el histórico ex jugador de Colo Colo y la Roja Carlos Humberto Caszely. Así lo dejó en claro recientemente en diálogo con Radio Infinita, donde definió su postura al respecto y aprovechó de tirarle un duro palo al ente rector del fútbol chileno.

“No sean ilusos, Argentina no va a ir nunca a Calama. No olviden lo penoso que fue el partido de Brasil con Argentina cuando entraron jugadores falsificando cosas y no pasó nada, porque son equipos muy poderosos. Yo digo que no vamos a Calama, alguna razón van a dar”, explicó de entrada.

“La ANFP pesa menos que un paquete de cabritas en la Conmebol, no sean ilusos. Argentina va a mover los hilos con la Conmebol, la Conmebol va a mover los hilos con la FIFA… Yo nunca digo ‘de esta agua no beberé’, pero en un 90% creo que es muy difícil que vayan a jugar allá”, disparó el Rey del metro cuadrado.

De esta manera, solo queda esperar por ver como se define este importante episodio, el cual podría ser un punto de inflexión vital para que se comiencen a definir las posibilidades concretar que tiene el equipo de Martín Lasarte de meterse en la próxima cita mundialista.

Opciones de ir a Qatar y el futuro del fútbol chileno

El histórico Carlos Humberto Caszely también tuvo palabras para referirse a las posibilidades que tiene Chile de estar en el Mundial de Qatar 2022, situación ante la cual fue certero. “Yo dije que el punto de equilibrio era ganarle a Paraguay y a Ecuador, porque ahí nos íbamos arriba, pero al perder con Ecuador acá se nos pone cuesta arriba muy difícil”.

“Yo pienso un poco en como los chicos están jugando, y hay que luchar hasta el último minuto, meterle mucho empeño y ganas pero va a ser muy difícil. Porque Argentina, aparte de que ojalá los lleven a Calama, pero si no ellos están muy picados con nosotros”, complementó.

Tras eso, agregó que “no se olviden que les ganamos las dos últimas Copa América y empatamos allá el primer partido, por lo tanto vienen muy picados a jugar con nosotros y va a depender mucho del árbitro también, porque el otro día con el árbitro argentino hubo algunos cobros que no me gustaron mayormente y va a ser muy complicado”.

Para finalizar, fue consultado al respecto de los jóvenes talentos del balompié criollo, donde reconoció que “hay dos chicos que los iría a ver jugar, uno es Joan Cruz de Colo Colo y el otro es Clemente Montes de Universidad Católica que es un jugadorazo, me encanta. Yo lo fui a ver una vez a las inferiores y me parece un chico sorprendente”.

“Hasta el año pasado me había sorprendido mucho Ignacio Saavedra pero se está quedando. Yo lo comparaba un poco con lo que hizo Marcelo Díaz en la selección, era más o menos del mismo tono, sin embargo este año se ha quedado bastante y según los comentarios que me han llegado de amigos que tengo en Católica me dicen que lo reventó Poyet, él fue el hombre que desequilibró un poco a este chico que ojalá retome porque lo consideraba un muy buen jugador”, concluyó.