La selección chilena se prepara para las últimas fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y las dos primeras serán bravas: ante Argentina de local y luego con Bolivia de visita. Y para el partido ante la Albiceleste, está por cerrarse el estadio Zorros del Desierto de Calama para recibir a los capitaneados por Lionel Messi.

Al respecto, el director deportivo nacional, Francis Cagigao, explicó que “hay una determinación por parte nuestra y en las próximas 24 horas debe haber una resolución final. Cuando se toma una determinación de este tipo no es para una buscar ventaja, ya que tenemos dos partidos, el segundo es en La Paz y hay dificultades para jugar ahí. Si podemos tener una fase de adaptación aunque sea mínima y trabajar en Calama, nos puede dar una mejor adaptación”.

Pero Claudio Bravo no se hace problemas. “Hablamos con tranquilidad, acá tenemos a Guido (Rodríguez), a Germán (Pezzella). Fuera de eso existe el grado de amistad. En los clubes se comparte día a día y se generan lazos. Cuando toque competir cada uno verá sus intereses y lo que tiene que hacer ese día”, dijo el capitán a ESPN F90 Chile.

Asimismo, y para cerrar, sentenció que no es tema. “¿Te digo la verdad? Me da exactamente igual. He jugado en prácticamente todos los lugares a nivel de selección. Nos ha tocado subirnos a la medianoche en España, llegar a las 6 de la mañana a Chile, entrenar, jugar al día siguiente. A veces la gente no dimensiona eso, pero te toca jugar a las 9 en Santiago y son las 3 o 4 de la mañana aquí (Europa). Me pasó en Perú, tenía un sueño terrible, mi horario era de seis horas de diferencia. Jugamos a las 9 de la noche allá y llevaba dos días de aterrizar. Pero son las cosas que hay que omitir por el bien de la selección, uno siempre quiere estar y es parte de nuestro trabajo”, remató.