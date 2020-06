Rodrigo Barrera: "Nelson Acosta fue el técnico más motivador que tuve, lejos"

En período de pandemia las nuevas generaciones han podido ver los partidos de la selección chilena en el Mundial Francia 1998 con la dupla dorada compuesta por Marcelo Salas e Iván Zamorano.

Sin embargo, Rodrigo Barrera supo ser protagonista en dos partidos bravos en el camino para clasificar al Mundial, ante Perú y Bolivia.

Invitado al La te de la Magia Azul, el delantero formado en la UC fue consultado por el entrenador con mejores arengas que él conoció. "El Pelado Acosta, lejos" contesto rápidamente.

Rodrigo Barrera ante Perú en las clasificatorias 1998 (Getty Images)

El Chamuca cuenta que antes del partido ante Bolivia, el que Chile necesitaba ganar para timbrar pasajes a Francia, el DT se le acercó en una forma muy especial.

"Él tenía una forma especial de hacerte sentir diferente y dejarte arriba, por ejemplo antes de los partidos ante Perú y Bolivia. Me agarró y me dijo que era el mejor, que yo iba a salvar todo y me levantó, me levantó y me levantó y te deja top", cerró.