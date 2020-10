Reinaldo Rueda celebra regreso a las canchas de los seleccionados que quedaron fuera del debut en eliminatorias

La selección chilena tendrá dos juegos muy importantes en la tercera y cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial de Qatar 2022. La Roja se medirá ante Perú y Venezuela obligada a ganar para no quedar en el fondo de la clasificación a la cita planetaria.

Reinaldo Rueda está ansioso al respecto, ya que no solo se jugaría los puntos sino también porque recupera a piezas claves en su esquema. Varios de los jugadores que se perdieron el debut, como Claudio Bravo, Erick Pulgar y Gary Medel, podrían ser opción en su convocatoria.

Este jueves la Roja publicó una entrevista donde el colombiano celebró el regreso a las canchas de los cracks. "Es una gran noticia, estamos en contacto con ellos deseando que sigan por buen camino, con buena participación en sus clubes, como Claudio o Erick", lanzó.

Gary Medel sigue siendo la única gran duda de cara a los duelos ante Perú y Venezuela. El Pitbull sigue en rehabilitación y llegaría con lo justo a la Roja. Foto: Agencia Uno

Al Pitbull todavía tiene que esperarlo, pero es optimista. "Gary Medel no ha sido dado de alta para ir a trabajos competitivos, pero está en ese proceso. Es la bondad que tiene Chile, sus jugadores siempre quieren estar en la selección y haciendo trabajos intensos para tener ese nivel ideal".

Feliz con los microciclos

Rueda también se dio el tiempo para hablar del trabajo junto a los seleccionados del medio local para los microciclos, donde ha encontrado nombres que pueden ayudarle a plasmar su idea de trabajo.

"Estas reuniones son benéficas por la informacion que puede recopilarse y el conocimiento de uno con los jugadores. Es muy conveniente porque del anterior repitieron 14 y valoramos a 8 nuevos jugadores, que habían hecho méritos pero que por otros factores no pudieron estar. Así se va ampliando el espectro de jugadores que pueden acercarse a este proceso", señaló.

Esto Rueda lo ejemplificó con lo ocurrido ante Uruguay y Colombia, donde Chile perdió a la mitad de sus jugadores más importantes. "Este es un proceso de muchos partidos e imponderables, donde perdimos a cuatro hombres de la nómina, además de otros. Con el conocimiento que se tiene, se pudo hacer dos juegos donde no se logró lo que queríamos, pero la huella y memoria táctica del equipo después de un año sin vernos se recuperó rápidamente ante rivales difíciles, que tienen pasado positivo".

Finalmente el técnico de la Roja dejó entrever que le gustaría trabajar más los microciclos. "Este es nuestro trabajo, que si no lo podemos hacer es por programaciones nacionales e internacionales, pero ojalá pudiéramos plasmar nuestra idea semana a semana, pero es imposible y los jugadores elegibles tienen competencias. Nosotros nos limitamos a la observación de juego y recopilación de datos, que no es lo mismo porque la cancha no se reemplaza con nada".