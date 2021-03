Poyet revela que nunca lo llamaron de La Roja y alaba a Lasarte: "Es un honor que un uruguayo dirija a Chile"

Gustavo Poyet arribó a Chile la mañana de este viernes, y en horas de la tarde fue presentado de manera oficial, ofreciendo su primera conferencia de prensa como entrenador de Universidad Católica, instancia donde se refirió a los rumores que lo situaban como estratega de La Roja previo a la llegada de Martín Lasarte.

El uruguayo fue uno de los infinitos nombres que sonaron para asumir la banca de la selección chilena tras la abrupta partida de Reinaldo Rueda, sin embargo, y ya confirmado como nuevo DT de la UC, Poyet desmintió acercamientos con la ANFP:

"No, hubo muchos rumores, pero la verdad es que no tenía mucho para contarles, porque no hubo contacto con Chile", reveló el charrúa.