Gary Medel reveló que no quiere dar un paso al costado en la selección chilena. Pato Yáñez y Pinilla también lo nominan, pero debaten el trasfondo de la eternidad del Pitbull en la Roja.

Gary Medel hizo noticia este lunes al confesar que no se le pasa por la cabeza dar un paso al costado en la selección chilena y reconoció que por ahora tampoco tiene pensado en volver a Universidad Católica. El Pitbull tiene presupuestado jugar hasta los 40 en el Bologna.

“Nunca le dices que no a la selección. (…) Quiero morir con la camiseta de la selección puesta”, dijo Gary entre otras cosas en entrevista con Corriere dello Sport en Italia.

En Deportes en Agricultura, Patricio Yáñez y Mauricio Pinilla opinaron sobre las declaraciones del Pitbull. El Pato se abre a que Medel siga, siempre y cuando sea sustentado por el nivel.

“Si Berizzo lo convoca qué vamos a hacer. Él es el técnico. Pero yo creo que de los que han venido jugando, y si está bien como central, Medel es uno de los dos junto a Alexis Sánchez que yo llamaría si muestra el mismo nivel como central, cosa que ya no hizo en os últimos partidos con berizzo”, sostuvo Yáñez.

Por su parte, Pinilla manifestó: “de que lo necesitamos hoy día, lo necesitamos, porque no hay otro jugador que pueda cumplir su función, no sólo por lo táctico, futbolístico y físico, sino que de liderazgo dentro de la cancha, sobre todo en la defensa donde de repente somos bien giles”.

El delantero mundialista con Chile en Brasil 2014 y campeón de América con la Roja sentenció que “obviamente que está mal también porque falta recambio. Si seguimos hablando de Gary Medel con 40 años es porque algo no está funcionando en nuestro fútbol. Algo realmente se está haciendo mal porque tampoco debemos exigirle a Gary Medel que juegue hasta los 40 años, pero hoy lamentablemente tenemos que exigírselo porque no hay recambio natural. No podemos decir que los que estuvieron cuando faltó Gary estuvieron a la altura de Medel”.