Gary Medel y Alexis Sánchez están igualados en el máximo registro histórico de presentaciones en la selección chilena, ambos con 150 partidos oficiales para la Roja. Y por lo menos, en lo que respecta al Pitbull, no tiene ganas de bajar la guardia. En entrevista con Corriere dello Sport, el bicampeón de América renueva esperanzas.

"No ir por segunda vez a un Mundial ha sido realmente malo, pero mi camino con Chile continúa. Nunca le dices que no a la selección. Desde niño que quería llegar a ella, lo conseguí y ahora quiero morir con la camiseta de la selección puesta", sentencia el mediocampista del Bologna, uno de los líderes del nuevo ciclo de Eduardo Berizzo en la Roja.

Medel asegura que no le molesta la notoriedad, pero que cuando está en Chile "a veces es demasiado. Tengo una gran relación con el pueblo de Chile. La gente me aprecia mucho y eso me pone contento", valora el jugador formado en Universidad Católica, que hoy quiere "jugar hasta los 40 años en el Bologna".

Los ídolos de Medel: Zamorano, Salas y Ronaldo



En un breve repaso por su historia, Gary Medel reconoce que cuando era niño, admiraba a Iván Zamorano y Marcelo Salas. Bambam por entonces jugaba en Real Madrid y el Inter de Milán, mientras que el Matador se lucía en River Plate, Lazio y Juventus. Lo justo para dejar una huella en la memoria del Pitbull.

"Miraba a Zamorano y a Salas, que jugaban en Europa. Y luego Ronaldo, el Fenómeno", recordó. Y se le consulta si sabía que Zamorano y Hugo Rubio habían jugado en el Bologna. "Los conozco bien. Con los tres hijos de Rubio (Matías, Diego y Eduardo) jugué fútbol en tres categorías distintas", explica.

Sobre el apodo de Pitbull, otra reflexión. "Me lo dieron cuando jugaba en el medio y siempre me ha gustado. Me decían que era agresivo. Me llamó así un compañero de la selección Sub 17, un arquero que ahora juega en la B", apunta en alusión a Rodrigo Paillaqueo, que ataja con los colores de Deportes Santa Cruz.

La selección chilena está a la espera de la confirmación del calendario internacional para 2023. Conmebol solicitó a la FIFA que las Eliminatorias para el Mundial de 2026 comiencen en junio y no en marzo de 2023, como estaba agendado, pero resta la oficialización del calendario y fixture para el próximo camino a la Copa del Mundo.