Eduardo Berizzo fue presentado este lunes como nuevo entrenador de la selección chilena por los próximos cuatro años con una conferencia ante los medios de comunicación. En sus primeras palabras mostró serenidad y sus deseos de echar a andar su ciclo, evitando polémicas y cualquier terreno complicado.

Entre tanto, la prensa especializada tuvo la oportunidad de ver de nuevo un entrenamiento de la Roja dentro de Juan Pinto Durán un gesto que se agradeció pero también se vio más allá y un grupo de los comunicadores más destacados del país dio su punto de vista sobre las primeras horas del Toto en el cargo.

Estas fueron las opiniones de parte de la prensa deportiva que se hizo presente en el predio de la ANFP, muchos coincidiendo en la esperanza que da un nuevo proceso y resaltando las virtudes de Eduardo Berizzo.

Marcelo González (Radio Agricultura y Mega)

Muy tranquilo, muy conocedor del paño. Se nota que sabe dónde está, dónde camina. No ocupó palabras que pueden causar polémica futuras como recambio o Generación Dorada. Fue bastante inteligente al declarar y se agradece también que haya permitido el ingreso a Juan Pinto Durán y ver una práctica a la orilla, aunque sea unos 15 minutos. Es un gesto de cómo quiere manejarse, llevar todo de manera armónica y ojalá se un buen comienzo.

Jorge Cubillos (TNT Sports)

Qué bueno que nos dejen entrar, primero. Este es un proceso nuevo y marca un poco lo que puede pasar en el corto plazo, es cierto que todos pensamos en 2026 pero si Chile, eventualmente, va al Mundial esto se tiene que acelera y claro, seríamos convidados de piedra como país, pero las reglas son para cumplirlas. No quiso entrar en conflictos, no tiene competencia en algo que no planificó como la programación. Lo que se establece en este sentido es que llegó con unas horas de trabajo para un solo entrenamiento, no me voy a complicar la vida, digo lo que debería ser políticamente correcto. Es un tipo sereno en general, no cualquiera está tan tranquilo al lado de Bielsa, es como él se maneja en general.

Benjamín Bonhomme (Espn)

Creo que llega con conocimiento a lo que viene, no sé si muy convencido pero sí sabe que tiene que echar mano a un recambio medio forzado, no dejando de lado la Generación Dorada. Por más que trató, en algún momento, de decir que es algo parecido al proceso de Bielsa pero en el fondo también entiende que no es lo mismo y que viene a tener mucho trabajo. Hacía falta eso de ser un nexo con los equipos para los microciclos. Da a entender que los llamados se los tienen que ganar en cancha.

Marco Escobar (Directv Sports)

Yo creo que da una señal bien clara de cara al futuro, que abra las puertas es una gran diferencia en sus antecesores, hace mucho que la prensa no entraba en Juan Pinto Durán a ver un entrenamiento. También se vio bien distendido en la conferencia de prensa y, en lo personal, lo que me llamó la atención es haber puesto sobre la mesa el tema de Qatar, dijo que dentro de su planificación estaba el Mundial que es algo que no se puede dejar de lado. Creo que su discurso es de acuerdo a la época, hay una generación que se está acabando y es consciente que le quedan los últimos cartuchos y que tiene que incluir a gente más joven, que venga.

Gonzálo Álvarez (Radio ADN)

Yo considero un buen gesto que abra las puertas de Pinto Durán pero prefiero mirarlo como pisando huevos, son gestos que se pueden acabar al primer traspié, pero a esperar que continúe y sean mejores más adelante pero lo miro con distancia. Con respecto a él, lo veo tranquilo, convencido de lo que viene a hacer. Me parece que tiene que ser tranquilidad para todos. Le compro su discurso porque tiene la obligación de hacer un recambio, evidentemente los futbolistas que marcaron época no van a estar en el final de la clasificatoria siguiente y eso marca la necesidad de renovar el camarín desde los nombres. Así que sí se lo compro pero también entiendo que va a haber momentos en los que ellos van a tener que sostener el peso de lo complejo porque va a haber partidos difíciles, porque seguramente los resultados no se van a dar tan fácil como se pasó con Bielsa también, es difícil que todo parta tan bien y tan bonito como a uno le gustaría pero asumo que va a ser una transición igual.