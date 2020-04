Paulo Díaz: "Jean Beausejour es mi espejo en la selección, es un ejemplo de cómo ser correcto"

Paulo Díaz tuvo elogios para Jean Beausejour y calificó al ex lateral izquierdo de la Roja como su espejo. Y tan lejos no están: ambos han sido capitanes de la selección chilena y el actual defensa de River Plate quiere seguir los pasos del jugador de los registros de la U en el representativo nacional.

“No trato de sacar ejemplo, pero sí miro la forma de ser de ellos (los referentes de la selección). El mejor ejemplo en ser correcto y entrenar a mil es Jean Beausejour”, dijo Díaz al sitio FútbolJoven.

Agregó que “Jean ha sido una parte importante en mi adaptación a la selección, hablamos mucho y como tenemos el mismo representante me he acercado mucho para que me ayude con eso, es mi espejo a lo que puedo ser yo en la selección”.

Por último manifestó que le encantaría ver de vuelta a “Bose” en la Roja, pese a que el lateral zurdo renunció al Equipo de Todos tras la Copa América: “obviamente, es un gran jugador y referente, no sólo para la selección”, concluyó.