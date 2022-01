La selección chilena se jugará mañana el todo o nada en su visita a Bolivia en la altura de La Paz. Si no gana, la Roja puede quedar sin opción, ni siquiera matemática, de alcanzar uno de los cuatro boletos y medio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

La Roja está cerca de perderse la cita planetaria por segunda vez consecutiva y en la familia del fútbol chileno hay conciencia de la necesidad de un proceso en serio, y de que Chile no puede quedar fuera de la Copa del Mundo de 2026, comercialmente la más importante de la historia.

¿Qué pasará con Martín Lasarte? Voces dirigenciales desrecomiendan su partida y piden que termine la eliminatoria. De ahí habrá hasta el 2023 para elegir un nuevo seleccionador, y un interino como Patricio Ormazábal puede hacer la transición.

Pero para el próximo año se requerirá un nombre de peso y hay tres que cuentan con pulgar arriba en Quilín y el medio en general: se trata de Ariel Holan (León de México), de Gustavo Quinteros (Colo Colo) y de Manuel Pellegrini (Real Betis).

Veamos la actualidad de cada uno. Holan fue campeón con Universidad Católica y luego animador de la liga mexicana, donde fue finalista, y campeón de la Leagues Cup. Tiene contrato vigente por 2022, que se renueva automáticamente por rendimiento.

¿Qué dijo de la selección? "Nunca fue una posibilidad porque nadie me contactó. Pero por supuesto que me hubiese gustado ser DT de Chile. Es un orgullo que un entrenador de clubes sea valorado para dirigir una selección", sentenció hace un año.

Quinteros tiene una situación similar. Extendió su contrato por todo este año y tiene una cláusula para dejar el Cacique ante una oferta importante, que le convierte en la carta más accequible para la dirigencia del fútbol chileno.

Al respecto, el DT de Colo Colo reconoció el año pasado que "dirigir una selección tiene nivel y categoría superior" y que si le ofrecieran un proyecto "sería fantástico".

"Estar al mando de una selecciómn es un objetivo profesional de todos y la mayoría de los entrenadores. Chile tiene una selección muy competitiva, que siempre te va a dar la posibilidad de clasificar a un Mundial, de jugar o dirigir en un Mundial", aseguró.

Finalmente, la alternativa eterna de Manuel Pellegrini se enfrenta con las exigencias del propio ingeniero, que hace un mes renovó su contrato hasta 2025 en el Betis, con una cláusula de salida estimada en 6 millones de dólares.

"Me plantearía un proyecto serio , pero ahora mismo la ANFP no realiza los funcionamientos del fútbol como a mí me gustarían que fueran", dijo en octubre pasado el mejor entrenador chileno de la historia.

"Si tengo una discrepancia con una directiva, me tengo que ir yo, no los dirigentes, que son los dueños. Con Chile es igual. Es mi país no quiero fracasar. Si no tengo una directiva que crea que es la correcta para desarrollar el fútbol, no voy a ir a que me guillotinen", explicó.

