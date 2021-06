Las claves de Milovan Mirosevic para doblegar a una Argentina favorita: "Las individuales y la nueva cara que le dé Lasarte al equipo"

La selección chilena enfrenta a Argentina como visita este jueves por la séptima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas a Qatar 2022. La Roja no suma puntos frente a la Albiceleste al otro lado de la cordillera camino a un Mundial desde septiembre de 2003, cuando igualó 2-2 en la previa de Alemania 2006.

Ese equipo dirigido por Juvenal Olmos partió en desventaja para igualar con los goles de Milovan Mirosevic y Reinaldo Navia. En la banca del frente estaba Marcelo Bielsa.

“Fue un golpe duro ese primer tiempo, porque Juvenal había planificado dos líneas de cuatro y el 2-0 nos obligó a salir un poco más, yo tuve la oportunidad de entrar antes poco antes del descanso porque se lesionó Kalule Meléndez”, dijo Milovan en Radio Agricultura.

Agregó que “en el camarín había un poco de desgano. Yo seguía calentando para entrar bien en el segundo tiempo. Juvenal golpeó un poco la mesa y funcionó. Interesante, porque no teníamos nada que perder. Se nos fue dando, no es que ellos no tuvieran oportunidades, porque eran un equipazo. Pero nos acercamos y el primer descuento ayudo mucho”.

Respecto al partido de hoy, desde las 20:00 horas en Santiago del Estero, el ex mediocampista de Universidad Católica consideró que “Argentina será un rival duro siempre, hace seis meses que no juegan y a nosotros nos pasa que tampoco hemos visto a la selección chilena, y con un entrenador nuevo. Hay un poquito de incertidumbre”.

“Espero que Chile pueda hacer frente a un equipo favorito como Argentina, apelando a los rendimientos individuales y la nueva cara que le pueda dar Martín Lasarte al equipo”, complementa.

Mirosevic conoce bien a Lasarte. Sentencia que “Martin es un tipo muy apasionado, pero tiene una cercanía especial con los jugadores y eso hoy es fundamental. Es una persona que maneja bien las situaciones y respeta al jugador. Lo veo tranquilo y con muchas ganas, con una espalda importante para afrontar un desafío como la selección. Tiene mucha experiencia”.

