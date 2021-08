En el año 2014, Miiko Albornoz sorpredió al país al ser convocado a la selección chilena. El hasta entonces desconocido lateral sueco llegó para vivir su primera experiencia en la Roja y desde entonces ha tenido altos y bajos en su carrera.

Después de defender clubes en Suecia y Alemania, el jugador viajó a tierras nacionales para firmar por Colo Colo, en una movida que le serviría para estar más cerca del equipo de Martín Lasarte. No obstante, las lesiones le jugaron una mala pasada, pero poco a poco va recuperando terreno.

En conversación con Los Tenores de Radio ADN, Albornoz habló de los jugadores del cacique convocados a las eliminatorias y su propio presente. "Están haciendo una buena campaña, por eso están en la selección. Todos los que están se lo merecen y todos los que no estamos apoyaremos para que Chile gane los partidos que vienen".

Miiko Albornoz sueña con volver a la Roja, pero por ahora su cabeza está en Colo Colo. Foto: Agencia Uno

Miiko también habló de los problemas con el idioma, algo que le tocó vivir a Brereton y le tocará a Robinson. "Recuerdo la primera vez, fue difícil, no hablaba nada, pero el grupo es maravilloso y ayuda mucho, hace bromas y te hacen sentir uno más de la familia en Juan Pinto Durán. No será problema para los que no entienden el español".

Albornoz también le dejó un mensaje a Lasarte y reconoció que quiere regresar a la Roja. "Mi meta es volver a la selección, pero ahora estoy enfocado en recuperar mi nivel, jugar bien por Colo Colo y ayudar al equipo. Después ojalá volver, tengo 30 años y soy joven todavía. Primero estoy aquí, después ojalá me llamen de la selección".

Finalmente dijo estar a gusto en nuestro país. "La gente acá es hermosa, te saluda en la calle. No es como los europeos, que son más fríos. Aquí se habla más, apoyan. Con mi familia nos hemos sentido bien y estaremos más cómodos cada día".