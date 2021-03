Mauricio Isla: "Martín Lasarte está muy motivado con una idea clara, no viene a hacer lo de Sampaoli o Bielsa"

Mauricio Isla ya conoce la mano de Martín Lasarte como nuevo director técnico de la selección chilena. El Huaso participó el primer microciclo de Machete pese a que estaba considerado para jugadores del medio local, considerando que ahora habrá más tiempo para prepararse tras la suspensión de la fecha de las eliminatorias a Qatar 2022, en que la Roja enfrentaría a Paraguay y Ecuador.

“Lo del microciclo estaba decidido con anterioridad, no fue como leí. No llegué a Juan Pinto Durán así no más. Hablé con el DT y los dirigentes, pero mi nombre no iba a salir. Estaba invitado a participar los últimos días aprovechando que estaba de vacaciones. Tuve una respuesta muy buena del profesor. Vi jóvenes poniendo mucho esfuerzo y otros con mucha experiencia”, dijo el Huaso en Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Agrega que “el DT está muy motivado, con una idea clara y nos conoce a cada, ya estuvo en Chile. Él ya tiene un planteamiento y su idea, no viene a hacer lo de Sampaoli o Bielsa, pero su idea es muy buena, trabaja bien y te da confianza”.

“Es difícil encontrar ese equipo que se tuvo con Bielsa o lo que se logró con Bichi y Sampaoli, no se puede tener esa intensidad. La gente tiene que entender eso, ahora tendremos otro estilo y ojalá nos ayude a sacar puntos y llegar al Mundial”, complementó.

Por otro lado da a entender que aún queda generación dorada para llegar a la próxima Copa del Mundo y reitera que los más experimentados de la selección siguen con una espina clavada por Rusia 2018.

"Nosotros, yo y mis compañeros que hemos estado los últimos 10 años, vamos a dejar lo mejor de nosotros. Sabemos que pueden quedarnos 3 ó 4 años en la selección para después retirarnos, pero vamos a trabajar al 100% ayudando a los jóvenes”, expuso.

Sentencia que “a los grandes nos dolió mucho cuando nos quedamos fuera del Mundial por culpa de nosotros, y tomamos esa responsabilidad. No estamos en nuestra última carrera, seguimos luchando. Mira a Arturo Vidal, jugó muchos partidos infiltrados y se entregó al máximo”.

