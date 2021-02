¡EPA! Martín Lasarte deja en duda la capitanía de la selección chilena: “Es 50 y 50, debe elegirlo el grupo y el técnico”

Este domingo el presidente de la ANFP, Pablo Milad, junto a Francis Cagigao, Director Deportivo Nacional del fútbol chileno, presentaron oficialmente al nuevo entrenador de la selección chilena, Martín Lasarte.

En ese sentido, el entrenador uruguayo entregó sus primeras impresiones y se refirió a unos de los temas más esperados por los hinchas: ¿quién será el capitán de La Roja? ¿Arturo Vidal? ¿Gary Medel? ¿Alexis Sánchez? ¿O volverá a tomar la jineta Claudio Bravo?

“La capitanía no es un tema menor, no es un tema de jineta o brazalete. Uno sale con esa distinción, hace el sorteo, pero no es necesariamente el que cumple el rol de capitán. En Europa aprendí que tienes un grupo de capitanes. Yo pienso 50 y 50, debe elegirlo el grupo y el entrenador. Es una elección con compromiso, pero como todo, como hacer un equipo, jugar de determinada manera”, explicó.

Al ser consultado sobre el rol que tendrá el portero del Real Betis en la Selección, mencionó que “lo tuve a mis órdenes, pero no significa que tenga un rol distinto. Claudio ha participado de esa generación, tiene una responsabilidad extra, pero no creo que les pese, lo harán a gusto, tendrá esa ‘obligación’. Lo conozco y sé que lo hará. Lo ha hecho otras veces. Quizás esté más cercano a él y dictar pautas para que esté cerca de los jóvenes”.

Recordemos que Machete firmó un contrato por dos años y tendrá como primera misión armar la nómina para afrontar la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas ante Paraguay (25 de marzo) y Ecuador (30 del mismo mes). Luego, tendrá que pensar sobre la Copa América 2021.