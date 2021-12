La selección chilena no la tuvo fácil, pero terminó sacando adelante la tarea ante México. La madrugada de este jueves, la Roja consiguió un agónico empate 2-2 a pura garra y corazón ante los Aztecas, en un partido de caras nuevas.

Un gran número de jugadores se estrenó con la camiseta de nuestro país en el primero de los dos encuentros en los que Martín Lasarte buscará opciones para el esperado recambio. El técnico salió a la cancha con una oncena totalmente joven y que se proyecta como el futuro.

Uno de ellos fue Sebastián Pérez, quien coronó su gran año estrenándose en el arco de Chile. Zanahoria tuvo un año de ensueño en Universidad Católica, coronándose campeón en las fechas finales, pero su mayor anhelo era estar en la portería de la Roja, algo que pudo cumplir este jueves.

Martín Lasarte habló en conferencia de prensa y se refirió al debut del arquero. "No me gustaría hacer una valoración individual, realmente se me hace difícil en lo rápido no hacer una evaluación positiva de todos".

No obstante, Machete le dedicó unas breves, pero categóricas palabras a Pérez. "Sebastián estuvo, sinceramente, bien", señaló el técnico. Y es que sus intervenciones fueron claves para que México no sacara una ventaja mayor, con algunos mano a mano que sacó a lo grande.

La renovación de los laterales

Mauricio Isla y Eugenio Mena son los laterales fijos en la actual selección chilena. Tanto el Huaso como el Chueco viven un buen presente fuera de nuestro país, pero pensando en el recambio se habían visto pocas opciones en el último tiempo.

Este jueves ante México Jeyson Rojas y Nicolás Díaz aportaron por las bandas. Gabriel Suazo ingresó en el complemento y fue el momento en que Chile levantó el rumbo que venía a la baja en la segunda mitad. "Me encantaría poder trabajar, el problema es que eso son tres días antes de un partido. Por eso le doy importancia a este periodo de dos partidos en cuatro días", dijo Martín Lasarte.

Tras ello, Machete le dedicó palabras a los nuevos carrileros de la Roja. "Trajimos dos laterales derechos jóvenes, que estuvieron en un microciclo allá y eso tiene su recompensa. En el caso de lateral izquierdo fueron jugadores más avezados, que han competido y lo han hecho de manera correcta", destacó.

No obstante y pese a las sensaciones positivas que quedaron, Lasarte dejó claro que deben seguir mirando opciones para potenciar al equipo estelar. "Tenemos que seguir buscando jugadores dúctiles en todas las facetas, defensiva y ofensiva, uno contra uno, la intensidad y velocidad. Desde ese lugar, estamos muy satisfechos", cerró.

Chile se llevó un valioso empate ante México y ahora se enfoca en el duelo de este domingo ante El Salvador. Desde las 00:00 la Roja se medirá ante El Salvador, cerrando su gira por Estados Unidos y el año 2021, donde pasamos de estar en un hoyo a tener opciones de llegar al Mundial de Qatar 2022.