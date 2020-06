Mark González: "Con Bielsa aprendí a no ser un caballo loco. Si hubiese sido la época del Liverpool volaba"

El 16 de junio de 2010, hace 10 años, la selección chilena debutaba en el Mundial de Sudáfrica con triunfo por 1-0 frente a Honduras en el estadio Mbombela de Nelspruit. En conversación con Radio ADN, Mark González recordó a Marcelo Bielsa.

“Es el mejor técnico que tuve en mi carrera. A mí me enseñó mucho, a poder utilizar mis movimientos y otros nuevos, sacarle provecho a mi velocidad. Y también lo fui adquiriendo con el tiempo”, dijo Mark en ADN.

Agregó que “en el Liverpool estuve muy joven, no tenía la experiencia que tenía de cuando volví a Católica. Aprendí mucho en lo táctico y ya no era un caballo loco, entendía el juego. Pensaba que si en esa época (después de Bielsa) hubiese estado en el Liverpool, volaba”.

Asimismo, fue consultado por el duelo que cerró el grupo H, con derrota por 1-2 ante España, resultado que permitió a ambos equipos meterse en octavos de final. ¿Hubo arreglo en cancha?

“Yo no recuerdo haber tenido esa sensación de conformarnos con el resultado, me acabo de enterar ahora. (risas).. Lo que sí sabía era que si empatábamos o ganábamos España podía quedar fuera, entonces a ellos les convenían los resultados y no a nosotros. Nosotros queríamos ganarles y es lo que queríamos”, sostuvo González.

Un tal Marcelo Bielsa en la selección chilena.

Añade que “después hay situaciones del partido que nos desfavorecieron, como la expulsión de marco por una falta inexistente, el primer gol…. Situaciones fortuitas, porque si la pelota salía el partido era otro. Yo por lo menos nunca pensé empatar para que clasificaran los dos equipos”.

Antes de cerrar abordó la polémica por el fondo de retiro de los futbolistas, que tiene al Sifup y su presidente, Gamadiel García, bajo la crítica de aquellos que se retiraron antes de 2017 y no reciben el bono.

“Aquí hay un tema, primero digo que me corresponde cobrarlo. Pero también estoy súper de acuerdo (que se reparta de forma mejor o incluso no recibirlo por su buen pasar económico), la lucha que hablo es por todos los jugadores que quizá no han tenido los ingresos que quisieran. Siempre voy a estar por el apoyo y ayuda a otros”, sentenció.