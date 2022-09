Marcelo Vega apareció con sus tradicionales notas en el Programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports tras la nueva derrota de la selección chilena, esta vez contra Marruecos en el amistoso de fecha FIFA disputado en España. 2-0 fue el marcador final a favor de un cuadro africano que siempre fue superior a la Roja y Eduardo Berizzo sigue sin ganar desde su llegada a la banca.

Entre lo poco a destacar, el Toby dejó a Brayan Cortés como el mejor con nota 6, destacando además a Gary Medel (5,6) y Alexis Sánchez (5,3).

Sobre Alexis, Vega manifestó que “no tiene la descarga de antes, pero apareció en dos oportunidades y claras, de las pocas que tuvo Chile. El pase con tres dedos y en la que se asocia con Vidal., No es el jugador que uno espera que pique al espacio, pero con lo poquito que tuvo se las arregló”.

Agregó que “Gary cumple. Se las arregla en el juego aéreo, sale jugando bien, va bien al cruce, es titular en su equipo y rinde. Es difícil sacarlo porque es titular. Se anticipa a todos”, añadiendo que “Cortés fue el mejor, tuvo buenas atajadas y no le pesa jugar con la camiseta de la selección, como tampoco en los clásicos. Es un arquero de verdad. Sólido”.

Asimismo, tuvo dardos para Nayel Mehssatou (3,9), Juan Delgado (3,3) y Paulo Díaz (2,7), siendo el defensor de los registros de River Plate el que a juicio de Toby Vega fue el peor jugador de la Roja contra Marruecos.

Sobre Mehssatou el Toby apuntó que “si vas a marcar, hazlo bien. Hay que exigir. Ya no estamos para seguir esperando ir al mundial. (…) Juan Delgado lleva muchos años jugando en Portugal, pero no ayudó un poco. Alexis muy sólo y no le pasa por la espalda, no le hace una diagonal estuvo solo, tiene que sacar el equipo de atrás y buscar ir adelante”.

Sobre Paulo Díaz sentenció que fue “el peor para mí, no hizo un gran partido. Juega mejor con línea de cuatro y central por derecha. Se equivocó mucho saliendo. Muchas pelotas perdidas y en la marca tenía miedo. Le cuesta jugar de lateral derecho cuando lo ponen, que no lo es, y con línea de tres también porque termina jugando por ese lado. En River en línea de cuatro como central sale jugando hasta con pases”.

