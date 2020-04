Marcelo Díaz arma un equipazo de baby fútbol con Claudio Bravo, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz

Marcelo Díaz no duda al momento de revelar su paladar futbolístico. El bicampeón de América es de convicciones en la cancha y hasta el más simple desafío lo lleva a mostrar cuál es el fútbol que más le gusta.

Fue el caso de una pregunta a la que lo sometieron en una entrevista concedida a hinchas de Racing Club, en la que elige los jugadores que pondría en un equipo de baby fútbol imaginario, con tres conocidos de la selección chilena.

"Para no complicarme no me pongo yo. Al arco a Claudio Bravo, uno de los mejores. De defensa a Nery Domínguez, me encanta cómo juega. Al medio a Charles Aranguiz, y yo con dos delanteros, Iago Aspas, con el que jugué en el Celta y Alexis Sánchez. Imagina", sentenció.

En la misma entrevista reveló qué deportes practica, además del fútbol. "Tenis y golf, que lo descubrí hace menos de un año, me empecé a interiorizar, sigo tomando clases y tal vez siga con mayor frecuencia después del retiro", reconoce.

Y el deporte blanco. "El tenis también me gusta mucho y juego desde chico. Pero ahora debo cuidarme, ya no juego tanto, solo cuando tengo tiempo, invito a un amigo y le gano, ja", asume.

