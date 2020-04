La falta de fútbol golpea a Marcelo Díaz: "Me largué a llorar con mucha nostalgia"

La cuarentena los afecta a todos. Los cambios que tuvimos que hacer en nuestra rutina y el confinamiento se han convertido en una prueba compleja para cada persona en medio de la alerta sanitaria, y los futbolistas no son la excepción.

Es el caso de Marcelo Díaz, quien reconoció que se quebró en la intimidad de su casa por la falta de fútbol. En conversación con los hinchas de Racing Club, el mediocampista chileno relató la dura experiencia que vivió.

"La última vez que lloré fue cuando empezó la cuarentena, una semana después más o menos... Desde que falleció mi hermano, cuando tenía 16 años, me puse una armadura para no llorar, una coraza para no sentir sufrimiento. Y la pelota siempre ha sido mi refugio, siempre la llevé bien, entrenando, viendo a mis compañeros", explicó.

Sin embargo, la situación cambió. "Con la cuarentena llegó un momento en que me sentí muy solo, no sentí ese refugio que habitualmente tengo (en el fútbol), y en un baño de jacuzzi me agarró melancolía y me largué a llorar con mucha nostalgia".

El bicampeón de América tuvo su descarga emocional. "Necesitaba liberarme de esa contención que me había puesto yo mismo", reconoce el chileno.

Argentina suma 2.277 infectados de covid-19 y se registran ya 98 pacientes fallecidos.