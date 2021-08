Marcelo Allende se sorprendió con su llamado a la selección: “Pensé que no me hablaban en serio”

Una de las sorpresas de la nómina de la selección chilena para la fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 fue el volante Marcelo Allende, quien fue llamado por el técnico Martín Lasarte para ser opción en los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia.

El jugador que milita actualmente en el Montevideo City Torque de Uruguay se mostró sorprendido cuando le comentaron la citación a la Roja, teniendo en cuenta de que ya había sido tanteado para anteriores nominaciones y se había quedado con las ganas de ser parte del equipo nacional.

“Cuando me enteré de que estaba convocado la verdad no podía creerlo. Pensé que no me hablaban en serio, pero cuando vi las redes quedé muy feliz", comentó Allende en conversación con radio Sport 890, de Uruguay.

En su alegría por ser llamado, fue el propio volante quien sinceró los acercamientos que ya había tenido en otras oportunidades con la Roja, pero que en esta oportunidad se alegraba porque por fin se había materializado.

“Había estado en la lista de reservas de la Copa América, estaba ansioso y nervioso porque dieran la nómina. Ahora se dio que en esta Eliminatoria se me abrieron las puertas”, destacó Allende.

El volante de 22 años se inscribió en esta temporada con dos goles y seis asistencias en el Montevideo City Torque, algo que fue destacado por su entrenador, Román Cuello.

“Trataré de aprovecharlo y dar lo máximo para competir con los que están en mi puesto y representar a Chile, que es un orgullo para cada jugador”, valoró Allende.