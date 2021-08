El ex delantero de la selección chilena fue tajante y espera que Alexis Sánchez no juegue de mantenerse con problemas físicos. Para Tudor no tuvo sentido que AS7 jugara disminuido el primer tiempo contra Brasil.

Luka Tudor golpea la mesa: no quiere que Alexis Sánchez juegue las eliminatorias si no está cien por ciento recuperado

La presencia de Alexis Sánchez en la próxima fecha triple de eliminatorias a Qatar 2022 es todo un misterio. El Niño Maravilla arrastra problemas físicos desde antes de la Copa América y el Internzionale Milano no ve con buenos que el delantero viaje a Sudamérica para jugar con la selección chilena ante Brasil, Ecuador y Colombia.

De hecho, este viernes se supo que Alexis está en Barcelona realizándose un tratamiento especial con la ilusión de dejar atrás las lesiones. En opinión de Luka Tudor, Martín Lasarte no debe calentarse la cabeza y debe prescindir del tocopillano si no está completamente recuperado.

“Fui majadero con el tema de Alexis. Para que tenía que jugar 45 minutos, qué sentido tiene. Un tipo que se ha lesionado tanto muscularmente. Capaz que ahora venga y se lesione de vuelta. Lamentablemente los técnicos no pueden hacer mucho con este tipo de jugadores porque te ponen un poco la presión y si te dice que estaba bien después dicen que no lo pusieron”, dijo Tudor en Radio ADN.

Agrega: “mira el resultado de todo esto, a estas alturas de la carrera y vida de un jugador, sobre todo con las lesiones que se van acumulando, hay que tener mucho cuidado”.

Es que ya parece una premisa en la generación dorada de la Roja: Alexis juega, aunque esté al 70% considerando los riesgos. Y pasó en cuartos de final de la Copa América contra Brasil. Después de perderse la fase de grupos por lesión, el atacante jugó el primer tiempo ante el Scratch totalmente disminuido y debió ser reemplazado en el descanso.

Respecto a la ofensiva de la selección chilena, Tudor no tiene dudas: “si no está Alexis, Brereton y Vargas. Y si está, Alexis metido atrás. Dije hace tiempo que Chile no va a llegar al Mundial si no hace goles. Hay que cambiar el esquema, meter otro 9, Brereton u otro”.

La selección chilena recibe a Brasil el jueves 2 de septiembre para después visitar a Ecuador el domingo 5 y a Colombia el jueves 9 del mismo mes.