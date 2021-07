Luka Tudor se la juega por la Roja y pone la ilusión: "Creo que Chile puede ganar, este Brasil no me convence y no son invencibles"

Falta poquito, casi nada. La selección chilena enfrenta este viernes al Brasil anfitrión de la Copa América, por los cuartos de final del torneo continental, en busca de una nueva semifinal de la generación dorada de la Roja. El duelo está pactado desde las 20:00 horas en Río de Janeiro.

A última hora Martín Lasarte golpea la mesa y cambia el esquema 4-3-3 por un 3-3-2-2 con Francisco Sierralta, Gary Medel y Sebastián Vegas en la defensa. Mauricio Isla y Eugenio Mena pasan más arriba a cumplir función de volantes.

“Viendo este cambio, la verdad es que Lasarte nos está acostumbrando a entrenar de una forma en la semana y te cambia uno o dos días antes la formación y mete una distinta”, analizó Luka Tudor en Radio ADN.

Agregó que “con esta línea de tres al fondo, uno es para liberar a los laterales y para que Alexis tenga más libertad. Con tres centrales se defiende mejor que con dos. Me hace sentido por ese lado. Jugar abierto con los laterales hacia arriba es un riesgo. Chile tiene que esperar, tampoco Brasil presiona como loco, hay que quitarles la pelota y alimentar a los delanteros, aunque estén de espaldas”.

Y el ex atacante de la selección y la Católica se la juega: “los delanteros de Brasil no me convencen. Gabriel Jesus por derecha, no me convence ahí ni en el City, donde ya es suplente. Richarlison sí, en Everton juega de una forma, pero siento que acá le pesa un poquito la camiseta. Firmino no es nueve. Gabigol es goleador, pero la verdad es que ni el ataque ni el equipo de Brasil me genera cuco, no son invencibles y creo que Chile les puede ganar”.

Por su parte, Juan Cristóbal Guarello manifestó que “Brasil ocupa mucho los laterales para atacar y los volantes centrales son muy importantes, el caso de Casemiro y Fred, y juega completamente libre Neymar. Creo que Lasarte quiere achicar la cancha”.

“Para marcar a Neymar tienes que hacerlo con trabajo escalonado. Lasarte quiere compactar la cancha y cerrarles las bandas, tratando de cortar los circuitos. Este equipo no se pude echar atrás y lo peligroso es que te metan el balonazo a las espaldas. El pelotazo cruzado de Alex Sandro para Gabriel Jesús es muy peligroso. Tienen una precisión muy buena en esas pelotas. Vamos a ver qué equipo para también Tite”, agregó.

Sentencia: “en su funcionamiento Brasil no me ha impresionado, porque no se ha empleado a fondo. Le tocó un debut contra una Venezuela muy accesible, disminuida y mermada por el Covid. Después Perú le peleó y de repente apretó y le hizo el 4-1. Contra Colombia se vio mal por la velocidad y envergadura física de los jugadores, le entró muy bien por las bandas. De Brasil me preocupa todo, pero el partido hay que jugarlo”.

La selección chilena se mide ante Brasil desde las 20:00 horas en el estadio Nilton Santos de Río de Janeiro. El ganador enfrentará a Perú o Paraguay en las semifinales de Copa América 2021.