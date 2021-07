Los resultados que necesita la Roja femenina para clasificar en Tokio 2020: ganar a Japón y esperar resultados que entran en "la lógica"

Pese a la caída de la selección chilena ante Canadá por la segunda fecha del Grupo E de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Roja mantiene las opciones de clasificarse a los cuartos de final en el fútbol femenino a espera del duelo contra Japón este próximo martes por la mañana.

Y el triunfo por 0-1 de Gran Bretaña contra Japón ayuda a Chile para mantener las opciones intactas. Las europeas derrotaron al anfitrión con el tanto de Ellen White, evitando que las niponas sumaran puntos que habrían sido catastróficos para la Roja.

La Roja marcha última en la tabla del Grupo E sin puntos. Lidera Gran Bretaña con 6 unidades y Canadá con 4 es segunda. Japón marcha en el tercer casillero con un positivo.

Así las cosas Chile debe derrotar a Japón para quedar en el tercer lugar de la tabla del Grupo E y esperar resultados en las otras zonas.

Con un triunfo de Chile, la Roja necesita que China no sume de a tres contra Países Bajos y que Zambia no le gane a Brasil en el Grupo F, resultados muy posibles. Las asiáticas y africanas pelean por el tercer lugar con un punto hasta ahora.

Si China o Zambia alcanzan el tercer lugar con cuatro puntos, también es posible que el triunfo le dé la clasificación a Chile entre las dos mejores terceras de grupo siempre y cuando Australia vs Estados Unidos no termine en empate y Nueva Zelanda no derrote a Suecia en el Grupo G, con diferencia de goles por acortar para la Roja.

TABLA GRUPO E

1.- Gran Bretaña: 6 puntos (+3)

2.- Canadá 4 (+1)

3.- Japón 1 (-1)

4.- Chile 0 (-3)

TABLA GRUPO F

1.- Países Bajos 4 (+7)

2.- Brasil 4 (+7)

3.- China 1 (-5)

4.- Zambia 1 (-7)

TABLA GRUPO G

1.- Suecia 6 (+5)

2.- Estados Unidos 3 (+2)

3.- Australia 3 (-1)

4.- Nueva Zelanda 0 (-6)