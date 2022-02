Un golpe recibió este miércoles la selección chilena, porque desde Inglaterra llegaron las peores noticias, con Ben Brereton Díaz como el gran protagonista, debido a que explicaron en Blackburn la gravedad de su lesión.

El entrenador del elenco de la rosa, Tony Mowbray, el mismo que reclama cada vez que debe viajar a Sudamérica para defender a la Roja, puso las alarmas en Juan Pinto Durán.

"No deberíamos ponerle un marco de tiempo a Ben (Brereton), pero se lastimó algunos ligamentos del tobillo y eso no es una lesión a corto plazo, no será una semana o dos", dijo el estratega.

Esto pone de inmediato en tela de juicio la presencia del artillero a finales de marzo en las eliminatorias, para los partidos ante Brasil y Uruguay, que definirán el destino de los pupilos de Martín Lasarte.

Sin embargo, se abre una ventana de esperanza, porque el corresponsal de RedGol en Europa, Enzo Olivera, dio a conocer que el nacido en Stoke está "haciendo de todo" para poder acelerar su recuperación.

El periodista supo que Brereton fue a Dubai a una clínica especializada en lesiones de ligamentos, con el fin de acortar su tiempo fuera de las canchas. Además, hace unos días se inflitró en el tobillo izquierdo y la próxima semana repetirá el mismo proceso.

Ben Brereton Díaz tiene compromiso absoluto con la Roja y con Blackburn, porque espera volver luego a las canchas para aportar a ambos equipos con sus goles.