La inesperada llamada de Marcelo Bielsa que dejó rojo a Juan Abarca: "Profe, deje de web*ar"

Juan Abarca vivió muchos procesos de manera tempranera y con 22 años fue dirigido por Arturo Salah, Manuel Pellegrini, Marcelo Bielsa, Nelson Acosta y Jorge Sampaoli. Una carrera ascendente.

Sin embargo, uno de los técnicos que lo marcó fue Marcelo Bielsa, quien lo hizo debutar en la selección chilena y siendo considerado en algunos amistosos, estando contra Estados Unidos, el último partido del Loco.

En conversación con el Instagram Live de Redgol, Juan Abarca detalló como era Marcelo Bielsa. "Es estresante, en el sentido de persona, que es alguien muy importante. Yo lo conocí con 18 años y siempre había escuchado que era muy exigente. Iba con una alegría tremenda, pero con cierto nerviosismo de cómo me va a tratar, era todo nuevo. Antes de conocerlo ya iba estresado", comenzó.

Además agregó que, "los entrenamientos son muy exigentes, de primer nivel. El trato del con el jugador es super respetuoso. Se agradece. A veces me tocaba estar con él al lado y me tiritaban las piernas por decirlo así jajaja".

Juan Abarca en la Roja

Juan Abarca recordó una tremenda anécdota con el rosarino, la cual trata de una inesperada llamada telefónica. "Jugaba Huachipato con Colo Colo en el Monumental. Esto fue en invierno. En la semana normalmente entrenábamos en el complejo deportivo y ahí me lesioné el ligamento, no me lo corté, pero fue para dos meses", detalló.

Esa lesión derivó a que no estuviese contra el Cacique. "Marcelo Bielsa fue el estadio a verme, yo no estaba en la formación ni en los citados y le causó extrañeza porque yo venía siendo titular. Ahí me llama a la casa, yo estaba sentado para ver el partido y me suena el teléfono y era un número desconocido. Contesto y me dicen ‘Aló, Juan. Soy Marcelo Bielsa’ y yo decía en mi mente ‘qué me va a estar llamando Bielsa’", aclaró.

Ahí es cuando comienza la chistosa historia, ya que Juan Abarca lo confundió con un ex entrenador de su infancia. "Yo tuve un profesor argentino en San Vicente que se llama Daniel Fabbiani y pensaba que era él, porque era bueno para la broma. Ahí le digo ‘ya, profe Daniel, deje de webiar, ¿qué pasó?’ y el profe me dice ‘no Juan, soy yo, Marcelo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no estás? Estoy en el estadio y no estás'", reveló.

Para finalizar la anécdota terminó de la siguiente forma. "Yo no lo podía creer, estaba como tortuga y todo rojo. Le pedí perdón altiro y el me dice ‘¿qué le pasó? Cuénteme’ y ahí le cuento como estaba, los exámenes que me hice y responde ‘ya, espero estés bien, ¿necesitas venir a Santiago? Acá te podemos ayudar. Cualquier cosa avísame. Chao’ y me cortó. Yo nunca pensé que me iba a estar llamando y preocupado", sentenció.