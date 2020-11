La humildad de Arturo Vidal: "Lo importante es la selección chilena y luchar por ir a otro Mundial"

Una reflexión humilde fue la que dejó Arturo Vidal al abandonar la cancha del Estadio Nacional luego de anotar los dos goles de la victoria de la selección chilena sobre Perú por la tercera fecha de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022.

El King se reconoció "feliz, ya que era un partido difícil ante una selección muy fuerte, que viene trabajando bien. Muy contento. El primer tiempo jugamos mucho mejor, pero ellos tienen jugadores de mucha calidad. Después nos echamos atrás pero lo importante era sacar los tres puntos", sentenció el mediocampista del Inter de Milán.

En ese sentido, reconoció que "sería ideal atacar siempre y controlar, pero nos toca con selecciones que tienen muy buenos jugadores, vienen jugando todos, en algún momento se tiene que sufrir. Pero es importante saber sufrir, no nos marcaron y a tomar experiencia. Tenemos mucha confianza para lo que viene", advirtió el Rey Arturo.

La actuación de jugadores debutantes en este certamen, como Yonathan Andía, Rodrigo Echeverría, Jean Meneses y Niklas Castro, fue otro punto alto para el capitán en esta jornada. "Bien, estoy contento por los que les tocó jugar, por los que están y los que no y entrenan. Cada vez será más difícil jugar y eso sirve para mejorar", valoró.

En cuanto a su actuación individual, que le permitió superar a Carlos Caszely en la tabla histórica de goleadores de La Roja y acercarse a Iván Zamorano, Vidal se reconoció "feliz", pero asume que "lo más importantes es luchar por ir a otro Mundial y la selección. Si puedo marcar, feliz, pero lo más importante es ganar".

Por eso hizo un llamado a no perder la concentración en la visita a Venezuela del martes. "No hay que mirar en menos a nadie, son todos los rivales difíciles, debemos jugar todo al ciento por ciento o podemos perder puntos y no lo queremos. Ya nos pasó en la eliminatoria pasada y ahora no puede ser igual", completó el ídolo de La Roja.