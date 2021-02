La ANFP agota opciones y ahora José Luis Sierra, Ivo Basay y Ronald Fuentes son candidatos a la Roja

Faltan 50 días para el regreso de las eliminatorias y la selección chilena no tiene entrenador. La ANFP, con su presidente Pablo Milad a la cabeza, aseguró que el pasado viernes iba a ser listo el reemplazante de Reinaldo Rueda, pero aquello no pasó.

En Quilín están desesperados para dar con el nuevo estratega de Chile, y se empiezan a agotar las alternativas, ya que el candidato número 1, el argentino Matías Almeyda, aún no puede destrabar su contrato con la MLS.

Ante esta opción, Milad, junto al director de selecciones nacionales, Francis Cagigao, ahora miran dentro del país y la alternativa de que un DT chileno asuma en el cargo no es descabellado.

De esta forma, la opción más fuerte en el medio local es José Luis Sierra. El Coto ha cumplido una extraordinaria tarea desde que llegó a Palestino, además, en el pasado fue campeón con Unión Española y Colo Colo, méritos suficientes como para tomar a Chile.

Acerca de la posibilidad de que el zurdo tome el puesto habló el comentarista de RedGol en La Clave Cristian Basaure, quien dice tener datos sobre que la opción del entrenador del Tino empieza a tomar más que forma.

"Para mí sigue (Sierra) siendo el uno, sigue siendo la mejor opción, entiendo que hay interés, que algo se ha tanteado, no lo han llamado a él directamente, pero me parece que es el hombre, ojalá se pueda dar si es que se cae lo de Almeyda", señaló el ex zaguero central.

El Coto suena en la Roja - Getty

Las otras cartas



Pero la de Sierra no es la única variante que tienen en la ANFP, ya que como se abrieron a contratar a un técnico criollo, ello llevó a que el casting sea mayor.

De esta forma, el nombre de Ronald Fuentes también ha sonado en la selección chilena. El ex marcador central está tras Sierra, y gusta su estilo, además está libre para negociar, tras su salida de Unión Española.

Mientras que la tercera cuerda tiene el nombre de Ivo Basay. El ex delantero ya trabajó en la ANFP, entrenando a la Sub 20, y también está sin dirigir, luego de su partida de Palestino, es decir, no hay problemas para una posible negociación.

La Roja sigue sin DT y ahora los entrenadores chilenos son los que suenan para el cargo.