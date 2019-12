Juan Carlos Gaete tras quedar fuera de la Roja Sub 23: "Quizás no era mi momento, pero nunca me daré por vencido"

Juan Carlos Gaete había sido llamado para participar en el microciclo de la selección chilena Sub 23 con miras al al Preolímpico de Colombia, pero el jugador no llegó en las mejores condiciones y fue liberado.

Según explicó la ANFP en un comunicado, el atacante de Cobresal "se presentó a la convocatoria con patología de isquiotibiales a derecho, cuyo periodo de recuperación supera el plazo de esta convocatoria", por lo que el cuerpo técnico liderado por Bernardo Redín decidió liberarlo.

Ante esto, el delantero del cuadro Minero expresó su sentir en redes sociales por lo ocurrido, pero confía en que tendrá revancha: "Como dicen, todo pasa por algo. Quizás no era mi momento, pero nunca me daré por vencido. El de arriba está conmigo. Vamos no más".

Mensaje de Gaete en Instagram