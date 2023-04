Tras la victoria de la selección chilena ante Uruguay en el Sudamericano Sub 17 de Ecuador, los históricos César Vaccia y Raúl Toro hablaron con RedGol y mostraron su alegría por lo exhibido por los pupilos de Hernán Caputto. "Cuando el equipo juega así, con ganas, tiene como para clasificar", apuntan.

Históricos de la Roja se ilusionan con la Sub 17: "Es un equipo con mucha personalidad"

La selección chilena Sub 17 celebró su primera victoria en el Sudamericano de Ecuador tras vencer 2-0 a Uruguay en el Estadio Monumental de Guayaquil este lunes 3 de abril. Así, se sacudieron de la goleada sufrida ante Brasil en el debut (3-0) y sumaron sus primeros tres puntos, algo que ilusiona a los históricos César Vaccia y Raúl Toro.

Alejandro Hales (33') e Iván Román (59') fueron los autores de los dos goles con los que la Roja de Hernán Caputto se impuso a la Celeste y sumó sus tres primeros puntos en la fase de grupos. Ahora se mentalizan en el próximo desafío, Colombia, y tanto Vaccia como Toro le cuentan a RedGol que confían en la clasificación a la siguiente ronda.

"Da para ilusionarse, es un equipo con mucha personalidad, bien competitivo y con buena actitud"

De entrada, César Vaccia le confiesa a la Redgoleta que "yo vi todos los partidos preparatorios de la Sub 17, y la verdad es que es un equipo con mucha personalidad, bien competitivo y con muy buena actitud. Obviamente que como jóvenes se desordenan un poquito, pero la verdad es que le ganaron bien a un muy buen equipo".

"Cuando tuvo que defender defendió bien, respondió el arquero Francisco Valdés, bueno, le hace honor a su nombre, hay chicos que juegan bastante bien como Cerda y Vásquez, hay varios, hay que ponerle ojo a este equipo", complementa.

O sea, don César, ¿fue un paso en falso la derrota con Brasil? "No, era superior Brasil. Lamentablemente eso es así nomás, son chicos que la mayoría están siendo vendidos a Europa, es otro nivel, Brasil tiene otro nivel del punto de vista genético, futbolístico, cultura ganadora, entonces se nos hace muy difícil contra Brasil", apunta.

¿Da para ilusionarse entonces este equipo? "Yo creo que sí, pero ahora es importante ganarle a Colombia, o a lo menos empatar. Eso nos aseguraría prácticamente, independiente del partido con Ecuador, mínimo el tercer puesto, para pasar", lanza.

Raúl Toro, por su parte, fue consultado por si Chile Sub 17 se reivindica con esta victoria. "Yo creo que sí, aunque el rival también es diferente. Brasil para mí es uno de los mejores equipos de Sudamérica en las divisiones inferiores, pero hoy creo que hubieron puntos altos, sobre todo defensivamente".

"Campos, Román y Molina hicieron un muy buen partido, Velásquez al principio dubitativo pero después fue ganándole a los nervios, y lo demás fueron jugadas quizás no tan bien urdidas porque yo creo que Chile quedó al debe con la posesión del balón, se pierden muchos balones innecesarios, y eso yo creo que Caputto va a tener que decirle a los jugadores", añade.

Tras eso, detalla que "el fútbol se juega cuando uno tiene la pelota y cuando no tiene la pelota, cuando no la tuvo Chile hoy jugó muy bien a nivel de equipo porque todos se esmeraron, corrieron, metieron, pero cuando tuvieron la pelota Uruguay fue muy superior a nosotros en la tenencia de balón, en la triangulación, en el buen pie".

"Pero Chile en la otra parte, que es meter, correr, y sobre todo defensivamente, no cometió un error, entonces para mí la figura del partido hoy es el arquero Francisco Valdés, por lejos el mejor jugador de la cancha, pero también me gustó mucho Román, la personalidad de ambos centrales muy bien, pero Román le saca ventaja a Molina porque hizo el gol, que fue muy importante. El otro que me gustó mucho fue Campos, que jugó muy bien, es un jugador que tiene personalidad", añade.

Así, para cerrar advierte que "lo que le faltó a Chile fue la pelota nomás, de triangular más, no daban tres pases seguidos bien, pero eso tiene que ir mejorando, yo creo que hoy día el factor nervios fue una pesa de la que Chile no se pudo zafar durante los 90 minutos, estuvo todo el partido nervioso, quizás por el primer partido que perdieron".

"Yo creo que el próximo partido Chile ya tendrá la opción de tener más el balón porque defensivamente hablando creo que Chile se paró bien y que no pierda la intensidad, la agresividad, la concentración, y lo demás va a salir solo, cuando el equipo juega de esta forma, con las ganas, los deseos, yo creo que tiene como para clasificar", concluyó.

Revisa el resumen del triunfo de Chile ante Uruguay: