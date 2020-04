Gustavo Huerta corrige a Marcelo Vega: Se equivocó y no ha rectificado el error

Al parecer la serie de comentarios vertidos por Marcelo Vega en su nueva faceta de comentarista en el CDF no deja indiferente a nadie, y esta vez fue el entrenador de Cobresal, Gustavo Huerta, el que luego de ser ser contactado por ADN, aprovechó el momento para mandarle un mensaje al Tobi.

“Habla de que un cambio fue determinante, que (Cristián)Castañeda entró por (Fabián) Estay, que él debió entrar por él y le ha dado bastante con eso. Viendo la repetición del partido con Austria, se ve que (José Luis) Sierra entra por Estay y Castañeda por (Moisés)Villlarroel", aseguró el DT.

Agregando que Vega "le ha dado énfasis a esto, y que los jugadores estaban enojados por el cambio".

Según Huerta, Vega no ha rectificado su error y pone el grito en el cielo otra vez. "Precisar eso, porque me han llamado. Cuando no se rectifica queda la sensación de que en vez de ayudar al técnico, cometimos un error grave. Sobre todo después de que Marcelo contará porqué no jugó el mundial, habiéndose declarado el mejor 10 del fútbol chileno en la historia“, reclamó.

¿Qué dirá Marcelo Vega?