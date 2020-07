Guarello cuenta la firme del frío saludo de Bielsa a Piñera: "La verdad no pude, le dijo a un amigo"

Hace 10 años Marcelo Bielsa y la selección chilena acudieron al Palacio de La Moneda recién llegados de la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010, ocasión en la que el entonces DT de la Roja protagonizó el frío y recordado saludo al Presidente Sebastián Piñera.

Ese episodio ocurrió un día como hoy, el 1 de julio de 2010. En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello, aseguró que el Loco le contó a un amigo en común qué fue lo que le pasó.

“Bielsa le confidencio a un amigo qué había pasado, un director de cine del que le había gustado mucho una de sus películas. ¿Por qué no le pudo dar bien la mano? No pude, la verdad no pude”, contó Guarello imitando la voz del entrenador.

Sentenció que “Bielsa nunca fue partidario de ser recibido en La Moneda por jugar octavos de final”.

La portada de LUN al día siguiente del saludo de Bielsa a Piñera.